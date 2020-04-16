Не потушил сигарету: пожарные спасли пенсионера из горящего дома

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Пожар в Дубоссарах начался вечером 14 апреля. Объятую пламенем крышу дома увидели соседи и вызвали пожарных.

Внутри оставался пожилой хозяин жилья. Выбраться из комнаты мужчина не смог – полыхала входная дверь. Единственным укрытием стало помещение ванной комнаты. Там его и обнаружили пожарные.

С отправлением продуктами горения 67-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу.

Специалисты ликвидировали пожар в течение часа. Огнём уничтожена кровля дома, закопчены стены. Возможная причина возгорания – неосторожность при курении. Разбирательство продолжается.

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