Не потушил сигарету и умер: житель Бендер сгорел заживо в собственном доме (ВИДЕО, ФОТО)

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Пренебрежение правилами пожарной безопасности в сочетании со злоупотреблением алкоголем – частые причины возгораний, унёсшие уже не одну жизнь.

О том, что горит частное домовладение по улице Чайковского в Бендерах, сообщила хозяйка жилья. Пенсионерка почувствовала стойкий запах гари и поспешила к сыну. Его половина дома была заперта на ключ. Дым шёл именно оттуда. Прибывшие на место происшествия огнеборцы вскрыли входную дверь, обнаружив за ней сильное задымление и бездыханное тело 49-летнего мужчины.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, труп лежал рядом с кроватью. Предположительно, человек пытался выбраться из комнаты в момент задымления.

Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. В комнате полностью выгорел диван, остальная бытовая техника сильно закопчена, но почти не пострадала. По словам пожарных, сильного огня в комнате не было. Занявшийся от сигаретного окурка диван тлел несколько часов.

В ходе разбирательства выяснилось, что при жизни к правилам пожарной безопасности погибший относился легкомысленно: курил в постели. К тому же мужчина злоупотреблял алкоголем.