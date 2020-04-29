Не поможет и КС в кармане

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О деструктивных действиях парламентского меньшинства

Если бегло проанализировать все ключевые события, произошедшие в последние месяцы, то видим чёткую линию: саботаж власти, попытки подорвать доверие к президенту и к ПСРМ, а потом и устранить их от власти.

Плахотнюк и связь с Демпартией США

Мы писали пару месяцев назад, что Плахотнюк не просто так сидит в США. Он отрабатывает своё убежище, убеждая своих хозяев из Демократической партии США, что может обеспечить падение правительства И. Кику и избрание М. Санду президентом. Вот почему его до сих пор не экстрадировали, несмотря на обращение властей РМ и на заявления госсекретаря М. Помпео о том, что Владимир Плахотнюк – нежелательный элемент на территории США.

Плахотнюк работал с пиар-компанией Подеста, чей владелец – в ближайшем кругу Демпартии США. Он же получил мандат на царство от В. Нуланд, помощника госсекретаря США Х. Клинтон, и поддержал на выборах Клинтон против Трампа.

Позиции Демпартии США настолько сильны, что они четыре года саботируют Д. Трампа то расследованием российского вмешательства в выборы, то попыткой импичмента, то постоянными обращениями в суд специально обученных граждан с обвинениями в «сексуальных домогательствах», то отменой его указов через подконтрольные суды.

Плахотнюк нужен демократам США для ослабления позиции И. Додона и победы М. Санду – сторонницы глобализма, либерализма и монетаризма.

Четверо судей Конституционного суда воспользовались ситуацией и отправили в отставку В. Цуркана с должности председателя КС, избрав Д. Маноле, человека ACUM. И тут же приостановили закон о российском кредите. Видите, как быстро сработали?! Это фактически попытка подчинения КС группой Санду – Канду – Шор. Видимо, это ответ русским за кредит от… некоторых послов.

Единый центр управления

Давайте проанализируем цепь событий. Простой исторический анализ покажет, как все явления складывались в один управляемый и хорошо скоординированный процесс.

21 января И. Додон заявил, что у концессионера аэропорта компании Avia Invest есть инвестиционные долги в €66 млн. Именно столько компания должна была инвестировать в аэропорт за эти годы. И это является основанием для расторжения контракта о концессии.

23 января блок Unirea вышел на митинг протеста у президентуры якобы против роста преступности.

7 февраля президент выступил по вопросу о краже миллиарда. Озвучил три мысли:

1) те, кто крал миллиард, будут сидеть в заключении; 2) деньги найдут и вернут в казну; 3) будет принят закон, который уменьшит госдолг Нацбанку на 6 млрд леев. Проще говоря, уменьшат те 5%, которые мы все платим Нацбанку за миллиард. Эти деньги (а это по 400 млн леев в год) направят на социальные проекты.

В тот же день Партия ШОР разослала во все СМИ сообщение о том, что начнёт протесты по всей стране «за права граждан». Видимо, за права тех граждан, которые украли миллиард.

А 8 февраля вспыхнул митинг ветеранов войны в Приднестровье, которые якобы требовали отставки тогдашнего главы МИДа А. Чокоя. В тот же день платформа «ДП» А. Нэстасе потребовала отставки Чокоя. 10 февраля к ней присоединилась ПДС М. Санду.

Внимание на две важные даты:

13 февраля правительство обратилось в суд, требуя расторжения контракта с компанией Avia Invest, за спиной которой находятся Шор и, видимо, Плахотнюк.

19 февраля в Комиссии по национальной безопасности прошли слушания по проблеме расследования кражи миллиарда. Заслушали представителей Генпрокуратуры. Звучали имена Шора, Плахотнюка и т. д. И что вы думаете? В тот же день, 19 февраля, случился раскол ДПМ: несколько депутатов Плахотнюка во главе с Канду покинули фракцию ДПМ, признав, что обговорили это с Плахотнюком. Интересно?

Смотрите дальше на синхронизацию действий. Фактически 19 января был создан неформальный альянс Санду – Канду – Шор. 20 февраля Партия ШОР провела митинги перед офисами ПСРМ в Кишинёве, Бельцах и в других городах страны В тот же день фракции Шора и Канду голосовали вместе за все проекты блока ACUM. 21 февраля блок ACUM заблокировал трибуну парламента, саботировав отчёт премьер-министра и принятие 40 законопроектов. 25 февраля Партия ШОР потребовала отставки министра юстиции Ф. Нагачевского, который инициировал запрос в суд по возврату аэропорта. 28 февраля ДПМ покинул депутат Г. Брашовский.

Связь видите между действиями Канду, Санду и Шора?

Протесты и майдан

Безусловно, Санду – Канду – Шор раскачивали страну, вели её к протестам и к майдану. Ежедневные декларации, пресс-конференции, лживые новости, истерия должны были привести к массовым протестам, майдану и падению правительства. И всё шло по плану.

2 марта начались протесты «ветеранов приднестровского конфликта». Была предпринята попытка силового проникновения в здание правительства, звучали призывы к отставке кабинета министров, аресту президента Додона, требовали избавиться от ненавистного пророссийского режима.

Внимание – на участников протеста! Протестовали унионисты Киртоакэ, Мунтяну, Билецкий, Костюк – люди Плахотнюка. Трое представляют блок Unirea, а Костюк – партию Democraţia acasă, которая также подконтрольна Плахотнюку, о чём мы пишем последние 10 лет. Там же был замечен советник «Нашей Партии» И. Кашу.

10 марта прошёл митинг сторонников Шора у Апелляционной палаты Кишинёва. На столичном проспекте Дачия были замечены десятки автобусов и микроавтобусов, которые привезли людей на протесты.

Зная, что коронавирус атакует в основном пенсионеров, что под мониторингом Минздрава находятся 5 тыс. человек, сей паяц собрал по всей Молдове около 1500 пожилых людей для очередных «протестов» в столице. На словах они выступали против снятия кандидата от Партии ШОР в Хынчештах, на деле – против попыток властей вернуть аэропорт государству. И неважно, что такими массовыми акциями Шор рискует здоровьем и жизнью граждан. Он убеждён, что аэропорт стоит того.

Пандемия и чрезвычайное положение

7 марта 2020 г. в Молдове был зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 – женщина 48 лет, прибывшая из Италии. 16 марта было уже 23 случая. 17 марта правительство решило объявить чрезвычайное положение и карантин, ограничив въезд в страну. Массовые мероприятия были запрещены. Тем не менее 2500 граждан ежедневно возвращались в Молдову. Пандемия испортила планы группировки Санду – Канду – Шор. Майдан пришлось отложить.

Тогда они решили запустить массовую истерию в СМИ в связи с пандемией. То требовали больше тестов, то утверждали, что тесты заражены, то говорили, что у врачей нет экипировки, то тут же обвиняли медиков, что они заразили пациентов, то запускали фейки, что Молдова экспортирует врачебные комбинезоны, когда самим не хватает. Потом оказалось, что это обычные рабочие комбинезоны. И так весь месяц! И это несмотря на то, что в целом, даже при наличии некоторых ошибок, власти в Молдове неплохо справляются с пандемией. Лучше, чем в других странах. Судите сами. На утро 28 апреля в Молдове зарегистрирован 3481 заболевший коронавирусной инфекцией, в тяжёлом состоянии 222 человека, средней тяжести – 528, подключены к аппаратам ИВЛ 24 пациента, из которых 14 в очень тяжёлом состоянии. Выздоровели 975, умерли 102 заболевших COVID-19.

Удар по бюджету

Отметим, что истерия группировки Санду – Канду – Шор была хорошо продуманной. Вначале они стали бить по гражданам, призывая не делать тесты, так как они якобы заражены, потом по медикам, которые, дескать, заражают больных. Затем опомнились и стали использовать медиков против власти. Каждый день молодые санитары скорой помощи из блока ACUM жаловались в социальных сетях, что им приходится надевать по две маски. Изображали из себя жертв студенты-практиканты, которые, в принципе, не имели дело с больными COVID-19.

Потом Санду – Канду – Шор стали созывать диаспору, предлагать чартеры в надежде спровоцировать панику и эпидемию. Затем стали требовать у власти увеличить выплаты медикам, одновременно призывая диаспору не платить за медполис. Мило, да? А дальше решили нанести ключевой удар – по бюджету и по гражданам!

1 апреля 2020 г. правительство взяло на себя ответственность за пакет законов по борьбе с кризисом и COVID-19. Кроме кредита от МВФ и России, там были выплаты по безработице, помощь бизнесу. Ключевой закон предусматривает введение налога в 50% с €9, которые Шор и Плахотнюк берут с каждого пассажира кишинёвского аэропорта. Учитывая, что пассажиропоток приближается к 3 млн граждан, речь идёт о €27 млн в год. Правительство хотело взять с этих €27 млн около €13,5 млн в пользу граждан. Учитывая, что в стране действует режим чрезвычайного положения, решили не созывать парламент.

И что вы думаете? Депутаты от ACUM и группы Канду (С. Литвиненко, В. Рошка, А. Канду, С. Сырбу, Д. Плынгэу и А. Олейнике) обратились в КС. 9 апреля КС заморозил закон № 56, а 14 апреля выдал решение об аннулировании этого документа. Таким образом правительство оказалось на грани неспособности выплатить зарплаты и пенсии. ACUM и Канду ликовали.

23 апреля власть решила созвать заседание парламента и проголосовать в парламенте за эти законы. Санду – Канду – Шор подняли небывалый вой в парламенте, требуя аннулировать кредит любой ценой. Ранее СМИ писали, что ДПМ пару дней подряд подвергалась невиданному доселе прессингу. Каждый божий день депутатов Демпартии обзванивали европейские послы, требуя отказаться от голосования за российский кредит. Причём требовали на повышенных тонах. Звонили даже дипломаты, у которых ранее не было замечено таких дурных привычек.

Карты спутались… люди засветились

Наши догадки подтверждает министр иностранных дел РФ С. Лавров. 25 апреля он заявил, что «целому ряду стран Европы, Евросоюза, НАТО в том числе», которые хотели бы, по примеру Италии, обратиться к России за определёнными видами помощи в борьбе с коронавирусом, «просто не разрешают этого сделать старшие товарищи». Помощь Италии со стороны России рассматривается чуть ли не как военное вторжение на территорию Североатлантического союза.

Вот почему в тот же день, 23 апреля, с самого утра депутат С. Сырбу обратился в КС, требуя аннулировать закон № 56! Всё логично: спасают €27 млн Шора – Плахотнюка, заодно и Западу подыгрывают.

Четверо судей Конституционного суда воспользовались ситуацией и отправили в отставку В. Цуркана с должности председателя КС, избрав Д. Маноле, человека ACUM. И тут же приостановили закон о российском кредите. Видите, как быстро сработали?! Это фактически попытка подчинения КС группой Санду – Канду – Шор. Видимо, это ответ русским за кредит от… некоторых послов.

А дальше что – госпереворот? ACUM уже сейчас ликует… Санду видит себя премьером и президентом. Ведь КС у неё в кармане! Ну… поглядим. У Плахотнюка в кармане было всё. Не помогло.

Однако во всём этом раскладе есть пара нюансов: группе Санду – Канду – Шор не удалось организовать протесты из-за пандемии, также не удалось сбросить правительство – ДПМ сохранила ряды, даже потеряв семь депутатов. Попытались саботировать действия власти во время пандемии, распространить панику – тоже не удалось. Вот и решили ударить по бюджету, заморозив кредиты, а значит – выплаты гражданам. Для этого пришлось обнаружить своих людей в КС, которых держали как сюрприз для президентских выборов. Всё просто: если Додон победит – КС отменит выборы.Но карты спутались: свои засветились, а кредиты – с решением КС или без него – всё равно придут. Граждане получат зарплаты и пенсии. Убеждён!

Богдан Цырдя,

политолог