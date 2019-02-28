Не получивший расчёт житель Приднестровья решил “наказать” работодателя

Не получивший расчёт житель Приднестровья решил “наказать” работодателя

26 февраля с заявлением в милицию обратился 49-летний предприниматель. Мужчина рассказал, что с территории его фермерского хозяйства, расположенного в селе Карманово Григориопольского района, двое мужчин увели тёлку. Также был повреждён топливный шланг на тракторе, в результате чего вытекло 130 литров дизельного топлива.

В ходе разбирательства выяснилось, что один из подозреваемых, 34-летний сельчанин, ранее работал у заявителя на ферме. Не получив расчёт после увольнения, мужчина решил забрать животное в качестве компенсации. За “зарплатой” он пришёл с 37-летним приятелем, пишет mvdpmr.org.

Обстоятельства инцидента выясняются, проводится доследственная проверка.

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