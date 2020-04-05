“Не подвергайте риску родных!”: президент обратился с призывом к гражданам в преддверии пасхальных праздников (ВИДЕО)

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Приближаются пасхальные праздники и, безусловно, все задаются вопросом, как их будут отмечать в условиях сложившегося во всем мире и в нашей стране кризиса, спровоцированного коронавирусом. Глава государства считает, что самый большой подарок, который в этой ситуации можно преподнести своим близким – не подвергать рискам ни их, ни себя. Об этом президент заявил на брифинге для прессы.

Игорь Додон рассказал, что в ближайшие дни пригласит Митрополита Кишинева и всея Молдовы вместе с епископами, чтобы обсудить, как пройдут эти праздники.

– Мы готовы оказать всю необходимую логистическую помощь Церкви, чтобы избежать рисков – отметил президент.

Отдельно Игорь Додон обратился к гражданам. Глава государства отметил, что понимает, что тысячи наших соотечественников каждый год приезжали на Пасху в Молдову, чтобы увидеться с родными и обнять их. Однако в нынешней ситуации, даже если предположить, что эти люди вернутся в страну в ближайшие дни, они будут обязаны находиться на самоизоляции в течение двух недель, потому что в противном случае они рискуют своими близкими.

– Поэтому прошу вас, уважаемые сограждане, не подвергать риску родных. Подумайте о здоровье ваших детей, родителей, бабушек и дедушек, которые живут здесь. Воздержитесь от массовых приездов домой. Этот пик пройдет, 2-3 недели пройдут. Вернетесь летом, осенью, но не в этот период высокого риска, прошу вас! Давайте вместе преодолеем эту ситуацию! – призвал он.

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