Не “подрезай”! В Молдове произошло около 200 аварий из-за нарушений правил перестроения на дороге

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По данным Национального инспектората патрулирования, с начала текущего года из-за невнимательности водителей при перестроении на другую полосу произошло 196 аварий, в результате которых 15 человек скончались, а 252 – получили травмы различной степени тяжести.

В связи с этим НИП призывает водителей соблюдать следующие правила при перестроении на дороге:

постоянно следить за другими транспортными средствами в зеркале заднего вида;

не менять полосу движения, если это не позволяет расстояние по отношению к другим транспортным средствам;

при интенсивном движении менять полосу только убедившись, что другой водитель позволил совершить данный манёвр;

правильно отрегулировать зеркала заднего вида;

световой сигнал при смене полосы движения должен сопровождаться на протяжении всего манёвра;

убедиться, что манёвр не создаст препятствий для других участников дорожного движения.