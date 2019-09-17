Не “подрезай”! В Молдове произошло около 200 аварий из-за нарушений правил перестроения на дороге

Не “подрезай”! В Молдове произошло около 200 аварий из-за нарушений правил перестроения на дороге

По данным Национального инспектората патрулирования, с начала текущего года из-за невнимательности водителей при перестроении на другую полосу произошло 196 аварий, в результате которых 15 человек скончались, а 252 – получили травмы различной степени тяжести.

В связи с этим НИП призывает водителей соблюдать следующие правила при перестроении на дороге:

  • постоянно следить за другими транспортными средствами в зеркале заднего вида;
  • не менять полосу движения, если это не позволяет расстояние по отношению к другим транспортным средствам;
  • при интенсивном движении менять полосу только убедившись, что другой водитель позволил совершить данный манёвр;
  • правильно отрегулировать зеркала заднего вида;
  • световой сигнал при смене полосы движения должен сопровождаться на протяжении всего манёвра;
  • убедиться, что манёвр не создаст препятствий для других участников дорожного движения.
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