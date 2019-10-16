Не поделили возлюбленную: житель Григориополя попал в больницу с ножевым ранением

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В дежурную часть Григориопольского РОВД из больницы поступило сообщение о пациенте с проникающим ножевым ранением брюшной стенки. В ходе разбирательства было установлено, что 29-летний местный житель был ранен ещё 11 октября во время конфликта с бывшим возлюбленным своей дамы сердца.

Как пишет mvdpmr.org, подогретая алкоголем ссора переросла в потасовку, в которой 40-летний оппонент схватил кухонный нож и нанёс удар. Мужчины примирились и решили обойтись без помощи специалистов, однако вскоре у потерпевшего обострилось воспаление, и ему пришлось обратиться в медицинское учреждение.

На данный момент мужчина проходит лечение в хирургическом отделении. По факту причинения телесных повреждений проводится разбирательство.