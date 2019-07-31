Не поделили птицу: две соседки не смогли уладить конфликт без правоохранителей

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С заявлением о краже домашней птицы в милицию обратилась 29-летняя жительница села Плоть Рыбницкого района. Женщина рассказала, что утром 29 июля к ней во двор пришли 63-летняя односельчанка со своим 43-летним сыном. На глазах у хозяйки незваные гости похитили 16 гусят.

Потерпевшая пыталась остановить злоумышленников, но в ответ получила кулаком по спине, пишет mvdpmr.org. В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что накануне 10 гусят пропали с территории частного домовладения подозреваемой. Пенсионерка подумала, что их украли соседи, и пришла вернуть якобы свою птицу.

В разногласиях сельчан теперь разбираются органы правопорядка.