Не поддавайтесь давлению

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Начинать борьбу за нормальное давление нужно раньше, чем оно стало скакать

Артериальная гипертония, которой страдает множество людей на планете, уносит девять миллионов жизней ежегодно, так как провоцирует сердечные приступы и инсульты. Как от неё защититься?

Начинать лечение гипертонии следует как можно раньше. Недаром сегодня врачи всё чаще говорят о предгипертонии (по аналогии с преддиабетом). Что это такое и что делать, если это состояние выявлено?

Пока не началось

О предгипертонии говорят, когда у человека систолическое, или верхнее артериальное давление, достигает 130 – 139, а диастолическое, или нижнее, поднимается до 85 – 89 мм рт. ст. Иногда могут быть повышены оба показателя. Возможно, это ещё не болезнь, но уже как минимум тревожное явление. Конечно, однократное повышение артериального давления ни о чём не говорит, но если оно возникает периодически, необходимо принимать срочные меры. Первым делом следует сходить к терапевту или кардиологу. Врач обязательно порекомендует провести суточный мониторинг артериального давления, и это очень важно сделать. Пациенту надевается прибор с манжеткой (у правшей – на левую руку, и наоборот), который в течение суток каждые полчаса (или чаще) будет проводить измерения. Ведь показатели уровня артериального давления – величины непостоянные и могут существенно меняться в течение суток. К тому же бывает и маскирующаяся гипертония, о наличии которой сам человек может и не догадываться. Такой мониторинг поможет выявить болезнь на ранней стадии.

Болезнь под маской

Как пример маскированной гипертонии можно привести, например, гипертонию на рабочем месте. Её суть в том, что уровень артериального давления повышается только на работе и практически никогда – дома. Как правило, этой болезни подвержены учителя, врачи, менеджеры, мелкие чиновники, начальники среднего звена. Связан этот вид гипертонии с так называемым рабочим стрессом. Кстати, поэтому суточный мониторинг артериального давления проводится только в рабочий день. Ещё бывает так называемая гипертония белого халата. Ей обычно подвержены люди тревожные – у них уровень артериального давления поднимается только в кабинете врача, а вне поликлиники или стационара может быть нормальным. И тем и другим, чтобы исключить наличие заболевания, обязательно нужно проводить суточный мониторинг артериального давления.

Можно ли обойтись без лекарств?

Если мониторинг покажет наличие предгипертонии, человеку необходимо проследить за своим артериальным давлением (как минимум 1 раз в 3 месяца проводить измерения), а главное – начать немедикаментозное лечение заболевания. Понадобится комплекс мер (см. инфографику).

Елена НЕЧАЕНКО