Не поддавайтесь давлению

Не поддавайтесь давлению

Начинать борьбу за нормальное давление нужно раньше, чем оно стало скакать

Артериальная гипертония, которой страдает множество людей на планете, уносит девять миллионов жизней ежегодно, так как провоцирует сердечные приступы и инсульты. Как от неё защититься?

Начинать лечение гипертонии следует как можно раньше. Недаром сегодня врачи всё чаще говорят о предгипертонии (по аналогии с преддиабетом). Что это такое и что делать, если это состояние выявлено?

 

Пока не началось

О предгипертонии говорят, когда у человека систолическое, или верхнее артериальное давление, достигает 130 – 139, а диастолическое, или нижнее, поднимается до 85 – 89 мм рт. ст. Иногда могут быть повышены оба показателя. Возможно, это ещё не болезнь, но уже как минимум тревожное явление. Конечно, однократное повышение артериального давления ни о чём не говорит, но если оно возникает периодически, необходимо принимать срочные меры. Первым делом следует сходить к терапевту или кардиологу. Врач обязательно порекомендует провести суточный мониторинг артериального давления, и это очень важно сделать. Пациенту надевается прибор с манжеткой (у правшей – на левую руку, и наоборот), который в течение суток каждые полчаса (или чаще) будет проводить измерения. Ведь показатели уровня артериального давления – величины непостоянные и могут существенно меняться в течение суток. К тому же бывает и маскирующаяся гипертония, о наличии которой сам человек может и не догадываться. Такой мониторинг поможет выявить болезнь на ранней стадии.

 

Болезнь под маской

Как пример маскированной гипертонии можно привести, например, гипертонию на рабочем месте. Её суть в том, что уровень артериального давления повышается только на работе и практически никогда – дома. Как правило, этой болезни подвержены учителя, врачи, менеджеры, мелкие чиновники, начальники среднего звена. Связан этот вид гипертонии с так называемым рабочим стрессом. Кстати, поэтому суточный мониторинг артериального давления проводится только в рабочий день. Ещё бывает так называемая гипертония белого халата. Ей обычно подвержены люди тревожные – у них уровень артериального давления поднимается только в кабинете врача, а вне поликлиники или стационара может быть нормальным. И тем и другим, чтобы исключить наличие заболевания, обязательно нужно проводить суточный мониторинг артериального давления.

 

Можно ли обойтись без лекарств?

Если мониторинг покажет наличие предгипертонии, человеку необходимо проследить за своим артериальным давлением (как минимум 1 раз в 3 месяца проводить измерения), а главное – начать немедикаментозное лечение заболевания. Понадобится комплекс мер (см. инфографику).

Елена НЕЧАЕНКО

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