Не пить, не катать детей в тележках и быть внимательными: НИП даёт рекомендации водителям, перевозящим урожай

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Уборка урожая идёт полным ходом. В связи с этим Национальный инспекторат патрулирования настоятельно рекомендует водителям не употреблять спиртные напитки, не катать детей в тракторных тележках и быть внимательными при перевозке урожая.

НИП обращает внимание владельцев транспортных средств, перевозящих урожай с полей (культиваторы с прицепами, тракторы, повозки и т.д.), и даёт им следующие рекомендации:

не употребляйте спиртные напитки перед тем, как сесть за руль транспортного средства;

надевайте одежу с элементами светоотражателей, чтобы быть более видимыми;

повозки должны двигаться по обочине или как можно ближе к правому краю дороги;

оборудуйте повозки световыми приборами;

не перевозите предметы, которые значительно превышают длину, ширину и высоту транспортного средства;

запрещено перевозить пассажиров, тем более несовершеннолетних, на грузах;

учитывайте погодные условия.

Стоит отметить, что в период с 1 сентября по 30 октября 2018 года на территории страны произошло 36 аварий с участием тракторов и повозок, перевозящих урожай. В результате этих ДТП один человек погиб, а 22 – получили травмы. Основной их причиной было алкогольное опьянение водителей или невнимательность.