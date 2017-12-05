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Не «переобулись» и попали в ДТП: В Единцах машина влетела в дерево (ВИДЕО)

Не «переобулись» и попали в ДТП: В Единцах машина влетела в дерево (ВИДЕО)

Зима вступает в свои права, а выпавший на севере первый снег стал серьезной проблемой для безответственных водителей, не успевших сменить летние шины на зимние. 

Двое молодых людей в Единецком районе попали по этой причине в ДТП. Машину не успели «переобуть», в результате 23-летний водитель не справился с управлением, съехал с трассы и влетел в дерево.

В автомобиле, помимо шофера, находился 15-летний пассажир. Оба живы, но были доставлены в больницу с травмами различной тяжести, пишет canal3.md. Их состояние оценивается как стабильное.

Начато расследование. Представителям правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

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