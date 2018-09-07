Не осудившая насилие над пенсионером из Глодян Булига намерена и дальше быть “защитницей прав человека”

Бывший министр труда, а ныне депутат парламента от Демпартии Валентина Булига не чувствует за собой никакой вины за насилие в отношении ударившего ее пенсионера и за то, что Молдове придется выплатить ему 7680 евро за это по решению ЕСПЧ.

Так, на своей странице в соцсети Булига расценила этот инцидент лишь как насилие над женщиной, “забыв” о том, что пенсионера в его результате также насильно “упекли” в психиатрическую больницу. Демократка также заявила, что и дальше собирается быть “защитницей прав человека”.

– Я буду и далее поддерживать борьбу против любого вида насилия в отношении женщин, детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, – заявила Булига.

Депутат также отметила, что и далее будет встречаться с гражданами, выслушивать их проблемы и пытаться помочь. Будет ли это такая же помощь, которую она оказала Михаилу Доготарь, Булига не уточнила.

Напомним, инцидент с Булигой произошел в мае 2014 года во время встречи министра с жителями Глодянского района. Бывший инженер Михаил Доготарь, недовольный размером пенсии, подошел к Булиге и задал ей вопрос о методике расчета пенсии. В ответ пенсионер получил от чиновницы ответ, что его пенсия достаточно высока. Также Булига с издевкой спросила мужчину, понимает ли он то, о чем говорит. Разгневанный пенсионер ударил ее по лицу.

После инцидента было возбуждено уголовное дело за хулиганство. 2 июля 2014 года по запросу прокурора районный суд Глодян приказал провести медицинско-психиатрическую стационарную экспертизу в отношении мужчины. 18 сентября 2014 года мужчина был задержан группой из пяти полицейских и насильно отвезен в Кишинёвскую психиатрическую больницу, где его неделю держали против его воли.

В феврале 2015 года Доготарь подал жалобу в ЕСПЧ. В инстанции сочли, что содержание заявителя в психиатрической больнице не соответствовало положениям ст. 5 Конвенции.