Не оставили выбора

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О том, почему неизбежен рост цен и на голубое топливо

После повышения тарифов на электроэнергию эксперты в один голос стали говорить о неизбежности подорожания природного газа.

Отголоски популизма

Как уже писала «АиФ в Молдове» в материале «Пролить свет» (№ 34, август 2019 г.), президент страны Игорь Додон, комментируя решение Национального агентства по регулированию в энергетике о повышении тарифов на электроэнергию, заявил, что в минувшем году, в период избирательной кампании, согласно предвыборным задачам Демпартии, НАРЭ необоснованно пересмотрело тарифы не только на электроэнергию, но и на природный газ, «заложив мину замедленного действия под энергосистему страны». И это несмотря на то, что предприятия теплоэнергетического сектора с начала текущего года направляли в агентство запросы, в которых призывали регулятора вернуться к методологии расчёта тарифов.

Но популистское решение должно было умаслить избирателей, подвигнуть их в знак благодарности за «заботу о потребителях» отдать на выборах голоса ДПМ. Ожидаемой благодарности демократы не получили, зато оставили после себя кучу проблем, которые в срочном порядке нужно разгребать новой власти.

Последний раз тарифы на газ пересматривались НАРЭ в марте 2018 года, а с тех пор цена на него поднялась где-то на 13%. Тариф, который мы сегодня платим, уже не покрывает реальных расходов.

Неизбежность роста

О существовании серьёзных проблем по газу и необходимости предпринимать срочные действия говорит эксперт в области энергетики Сержиу Тофилат. По его словам, в 2019 году тариф на природный газ неизбежно придётся повысить.

– Последний раз тарифы на газ пересматривались НАРЭ в марте 2018 года, а с тех пор цена на него поднялась где-то на 13%. Тариф, по которому мы сегодня платим, уже не покрывает реальных расходов, – утверждает эксперт. – Его повышение должно было произойти ещё в IV квартале минувшего года, однако в канун выборов по очевидным причинам это сделано не было. Существуют, напомню, правила и методология расчёта тарифов, согласно которым, если разница между расчётной величиной и реальной ценой превышает 5%, тариф следует пересмотреть. При этом есть ещё и правила рынка, в которых, например, про выборы ничего не сказано…

Помимо этого, Сержиу Тофилат напомнил о существующих расходах по доставке природного газа, которые несёт поставщик «Молдовагаз». Мол, они с 2006 года увеличились в нашей стране более чем в три раза. Эксперт утверждает, что есть проблемы и с ценой за услугу по доставке. И следует провести аудит на предприятии, чтобы выяснить, как реально там обстоят дела.

Для России – мизер

Пессимистические прогнозы по поводу тарифов на природный газ даёт и экс-директор НАРЭ, ныне эксперт в области энергетики IDIS «Viitorul» Виктор Парликов: «Поскольку все говорят о повышении тарифов на электроэнергию, я хочу отметить, что тарифы на газ вырастут ещё больше, но не хочу пугать цифрами».

Экс-директор НАРЭ рекомендует президенту Молдовы поспешить встретиться с руководством Российской Федерации, чтобы договориться о снижении тарифов на природный газ.

– В настоящее время Российская Федерация взимает плату за экспорт природного газа в размере около 30%, – приводит цифры эксперт. – Для молдавских потребителей это ощутимо, особенно учитывая тот факт, что бόльшая часть природного газа, поставляемого «Газпромом» в Республику Молдова, потребляется приднестровским регионом, а для бюджета РФ это мизерная цифра.

На уровне президента

Неделю назад президент Игорь Додон пообещал помочь с решением тарифной проблемы на природный газ. К тому же в декабре текущего года у Республики Молдова заканчивается срок действия договора с российским «Газпромом». Глава государства заявил, что в ближайшее время намерен продолжить дискуссии с руководством РФ о предоставлении скидки на импортируемый в нашу страну российский газ. С этой целью он запланировал отправиться с рабочим визитом в Москву в начале сентября.

Анастасия Погодина