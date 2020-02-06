Не оставили в беде: в Вулканештах пограничники пришли на помощь застрявшим в снегу водителям (ВИДЕО)

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Сегодня утром пограничники контрольно-пропускного пункта «Вулканешты» помогли водителям, чьи автомобили застряли на трассе из-за сильных порывов ветра и сугробов. Стражи границы экстренно вмешались в ситуации и оказали людям первую помощь.

Водителям напоминают, что на данный момент из-за непогоды была прервана работа нескольких контрольно-пропускных пунктов. Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, речь идёт о КПП «Джурджулешты-Рени», «Чишмикой», «Етулия», «Мирное», «Чадыр-Лунга 1», «Вулканешты».