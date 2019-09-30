Не отвлекайтесь за рулём и изучайте маршрут движения заранее: советы НИП водителям

Не отвлекайтесь за рулём и изучайте маршрут движения заранее: советы НИП водителям

Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей не отвлекаться от дороги, будучи за рулём, так как это может привести к ДТП.

Патрульные советуют автомобилистам выполнять следующие пункты, прежде чем отправляться в дорогу:

  • заранее изучить маршрут, по которому предстоит ехать;
  • одеться и привести себя в порядок дома (не одеваться за рулём);
  • убедиться, что дети сидят удобно и безопасно;
  • отрегулировать зеркала, сиденья и ремни безопасности.

Во время дороги:

  • нельзя использовать электронные устройства;
  • нельзя кушать за рулём;
  • надо полностью сосредоточиться на вождении, обращать внимание на велосипедистов и пешеходов;
  • если в машине есть пассажиры, можно попросить при необходимости у них помощи;
  • если есть необходимость отвлечься от дороги, необходимо отъехать в правую сторону и остановиться.
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