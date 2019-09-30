Не отвлекайтесь за рулём и изучайте маршрут движения заранее: советы НИП водителям

Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей не отвлекаться от дороги, будучи за рулём, так как это может привести к ДТП.
Патрульные советуют автомобилистам выполнять следующие пункты, прежде чем отправляться в дорогу:
- заранее изучить маршрут, по которому предстоит ехать;
- одеться и привести себя в порядок дома (не одеваться за рулём);
- убедиться, что дети сидят удобно и безопасно;
- отрегулировать зеркала, сиденья и ремни безопасности.
Во время дороги:
- нельзя использовать электронные устройства;
- нельзя кушать за рулём;
- надо полностью сосредоточиться на вождении, обращать внимание на велосипедистов и пешеходов;
- если в машине есть пассажиры, можно попросить при необходимости у них помощи;
- если есть необходимость отвлечься от дороги, необходимо отъехать в правую сторону и остановиться.
Facebook Комментарии