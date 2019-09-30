Не отвлекайтесь за рулём и изучайте маршрут движения заранее: советы НИП водителям

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Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей не отвлекаться от дороги, будучи за рулём, так как это может привести к ДТП.

Патрульные советуют автомобилистам выполнять следующие пункты, прежде чем отправляться в дорогу:

заранее изучить маршрут, по которому предстоит ехать;

одеться и привести себя в порядок дома (не одеваться за рулём);

убедиться, что дети сидят удобно и безопасно;

отрегулировать зеркала, сиденья и ремни безопасности.

Во время дороги:

нельзя использовать электронные устройства;

нельзя кушать за рулём;

надо полностью сосредоточиться на вождении, обращать внимание на велосипедистов и пешеходов;

если в машине есть пассажиры, можно попросить при необходимости у них помощи;

если есть необходимость отвлечься от дороги, необходимо отъехать в правую сторону и остановиться.