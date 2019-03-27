Не наступать на упавшие провода и не ходить под деревьями: советы ГИЧС в связи с ветром

Не наступать на упавшие провода и не ходить под деревьями: советы ГИЧС в связи с ветром

Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям рекомендуют жителям страны быть предельно осторожными в связи с объявленным на сегодня жёлтым кодом.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 27 марта, на большей части территории страны ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-18 м/c. В связи с этим спасатели призывают жителей республики не наступать на упавшие провода, а также не ходить под старыми деревьями и под зданиями, которые находятся в аварийном состоянии, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Кроме этого, ГИЧС призывает граждан не сжигать сухую растительность и мусор, так как сильные порывы ветра могут поспособствовать быстрому распространению огня и привести к пожару. В чрезвычайных ситуациях рекомендуется звонить в Службу 112.

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