Не «лечите» нас!

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О том, что государство ничего не делает себе в ущерб

Накануне выборов власть щедро сыплет одной громкой инициативой за другой, обещая разным категориям граждан Молдовы материальные блага: бюджетникам – повышение зарплат, пожилым и малообеспеченным – рост пенсий и пособий. Дошла очередь и до больных. Тем из них, кто получает компенсированные препараты, пообещали даже бесплатную их выдачу в аптеках.

Подкупающая инициатива

В том, каким образом пожилым и бюджетникам были повышены пенсии и зарплаты, уже многие убедились, получив в январе перерасчитанные в меньшую сторону выплаты. И вот в последний день января Минздрав выступил с очередной иллюзорной инициативой – выдавать пациентам, которые по рецепту семейного врача получают компенсируемые лекарства, бесплатно по одному из наименований этих медпрепаратов, оплачиваемых из средств фонда медстрахования.

На состоявшейся 31 января пресс-конференции госсекретарь Минздрава Родика Скутельник заявила, что госведомство совместно с нацкомпанией медстрахования (НКМС) установили максимальные суммы, которые будут компенсированы государством за каждое общее международное название лекарственных препаратов. По утверждению

Р. Скутельник, этим якобы правительство позволит пациенту бесплатно получать компенсируемое лекарство в аптеке. А для лекарственных средств, чья стоимость превышает максимальную сумму компенсации, будет применена предыдущая процедура возмещения денег.

Замдиректора НКМС Денис Валак заметил, что аптеки, заключившие с компанией медстрахования и её филиалами договоры, обязаны будут иметь в продаже хотя бы один фармацевтический продукт, который можно будет предоставить бесплатно.

– Фармацевт в обязательном порядке будет предлагать пациенту лекарство, предоставляемое бесплатно, – заверил Денис Валак. – В случае если человек откажется от препарата, его проинформируют о других имеющихся лекарствах, компенсируемых частично. Если в аптеке нет в наличии бесплатного медикамента, пациенту должны предоставить запрашиваемый препарат в течение 72 часов с момента обращения за ним.

Дежавю

То, что обязаны делать и что делают фармацевты на самом деле, ни для кого не секрет. В этой связи вспоминается ещё одна «лекарственная» инициатива демократического большинства, когда, отрабатывая европейские деньги, власти объявили о запуске информационной кампании со слоганом «Такое же активное вещество! Почему платишь больше?», в ходе которой якобы должны были объяснить людям о существовании разных коммерческих наименований лекарств от разных производителей и по разным ценам, но с одним международным названием активного вещества. Тогда власти грозились требовать от аптек, чтобы они предлагали больным наиболее бюджетные лекарства, а не продавали самые дорогие из ассортимента. Грозились проверять, как выполняется очередной приказ, но об этой инициативе быстро забыли как власти, так и аптеки.

Пациенту в ущерб

По словам муниципального советника, врача-уролога Динария Кожокару, сегодня врач пишет в рецепте общее международное название лекарства, его активное вещество, лечащее болезнь, а в аптеке больному при наличии разных ценовых вариантов препарата продают самый дорогой.

Между тем цены на медикаменты в Молдове растут как на дрожжах, хотя власти всё время объявляют о каких-то понижениях. Многие наши граждане вынуждены заказывать лекарства через знакомых на Украине, в Румынии или в Приднестровье.

По словам депутата парламента Владимира Односталко, из Молдовы уходят фармацевтические компании, поэтому нет возможности договариваться напрямую о ценах на медпрепараты, а только через представительства в соседних странах, и роль государства в обеспечении населения медикаментами отпадает. По этой причине лекарства у нас дороже, чем у соседей. А в аптеках провизоры по рецептам врачей продают и будут продавать самые дорогие лекарства из имеющихся в ассортименте.

В Молдове лекарства дороже, чем у соседей.

Анастасия Погодина