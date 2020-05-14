Не латание дыр, а комплексный ремонт: на улице Н. Тестемицану проводятся работы по реабилитации тротуаров (ФОТО)

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что на данный момент тротуары на улице Н. Тестемицану, в периметре улиц Гренобле и В. Короленко, покрываются слоем асфальта.

Вместе с улицей Н. Тестимицану тротуары ремонтируют на улице И. Инкулец. Стоимость проекта по реабилитации тротуаров составляет 5 млн леев, он предусматривает замену тротуаров на площади 8 400 квадратных метров. Планируется, что работы завершатся к концу августа.

Кроме того, реабилитация дороги на ул. Н. Тестемицану обойдётся муниципальному бюджету в 10,6 млн леев. В результате будет отремонтирован отрезок площадью 21 тысяча квадратных метров.

Стоит отметить, что на данный момент в столице проводятся работы на улицах: Н. Костин, И. Инкулец и И. Пеливан. Кроме того, ремонт проходит на пешеходных зонах на улицах: М. Садовяну, Московский проспект, бул. Мирча чел Бэтрын и ул. Н. Зелинский.

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