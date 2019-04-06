Не клей – оштрафуют: с начала текущего года полицейские заполнили 700 протоколов за незаконную расклейку объявлений (ВИДЕО)

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Даже Интернет не спас Кишинёв от бумажных объявлений. Сотни килограммов макулатуры ежедневно расклеивают на заборах, стенах, деревьях и столбах, несмотря на запрет.

Жители столицы уже давно не обращают внимания на бумажные объявления, тем не менее они продолжают появляться. Например, на Московском проспекте, стены остановки общественного транспорта полностью расклеены объявлениями: работа в Европе, экскурсии в три монастыря или сдам в аренду. Объявления можно также найти у подъездов многоэтажек, на деревьях, столбах и заборах.

– Это ужасно, мне совсем это не нравится. Не похоже на современный город. В целом наша столица выглядит очень плохо, а ещё и эти объявления, в которых пишут всё, что в голову взбредёт, – считает жительница города.

Некоторые жители столицы говорят, что давным-давно звонили по номерам из уличных объявлений, но это было тогда, когда не было Интернета, передаёт tv8.md.

– Это совсем некрасиво. Эти объявления нужно клеить на информативных панно. Сейчас есть Интернет, где можно найти всю информацию, – считает горожанин.

По словам правоохранителей, тех, кто расклеивает объявления, штрафуют, когда ловят с поличным или в случаях, когда другой человек сообщил о правонарушении. С начала текущего года в связи с незаконной расклейкой объявлений было заполнено около 700 протоколов об административном нарушении. Тем, кто нарушает правила обеспечения чистоты города, грозят штрафы в размере до 1 800 леев.