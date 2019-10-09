Не изображая жертву

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Наталья Мокрицкая – о родном Кишинёве, молдавском кино и российском кинобизнесе

На закрытии IX Международного фестиваля «Тэфи-Содружество», который недавно проходил в Кишинёве, президент РМ Игорь Додон отметил, что на молдавской земле всегда было очень много талантов.

Имена некоторых из них давно у всех на устах. А кто-то спрятан за чередой титров. В титрах блистательных фильмов, известных и молдавским зрителям, часто значится имя продюсера Натальи Мокрицкой, которая родилась в Кишинёве.

Земляк земляка видит издалека

– Наталья, какие воспоминания связаны у вас с Кишинёвом?

– Я родилась в этом городе. Мой отец был первым военным комендантом Кишинёва, мама – достаточно известным врачом: работала в родильном доме на проспекте Молодёжи. Кишинёв для меня – родной дом, обитель любви. Всё хорошее во мне – это Кишинёв. Я окончила английскую школу №2, получив прекрасное образование. Потом училась на инязе в Кишинёвском госуниверситете – своей карьерой я во многом обязана полученным знаниям по языкам. Кишинёв был интересным многокультурным городом образованных людей. Когда я поступила во ВГИК, была поражена тем, насколько провинциальна по сравнению с Кишинёвом была жизнь в Москве. Поэтому там у меня не было никаких комплексов. А сейчас уже Кишинёв превращается в провинцию. Он не такой, каким я его помню.

– Вы приехали в Москву и очень быстро начали строить карьеру…

– Если бы не развалился СССР, я бы вернулась в родной город и в нём строила бы свою жизнь и карьеру: здесь хранилось моё духовное и культурное поле. ВГИК я окончила в 1992 году и стала очень быстро развиваться. Но Кишинёв и здесь сыграл свою роль, потому что первую работу мне дал Леонид Георгиевич Мурса – самый молодой директор «Молдова-фильм», замечательный человек. В 70-е годы его забрали в Москву, назначили директором экспериментального творческого объединения ЭТО, где запускали фильмы Гайдая. Он из земляческих соображений (у меня не было прописки в Москве) взял меня на работу в киноцентр Союза кинематографистов.

Молдова может ежегодно производить хотя бы 2–3 картины художественного игрового кино. Это не так дорого, и государство должно всё это поддерживать.

Утраченный авторитет

– Недавно в Кишинёве прошёл IX Международный кинофестиваль «Тэфи-Содружество» – вы входили в состав экспертного совета. Кинофорум был посвящён производству сериалов…

– Каждая страна – участница фестиваля (кроме Молдовы и ещё нескольких бывших советских республик) представила по 2–3 сериала. Это говорит о том, что в странах, где производят сериалы, есть рынок телепродукции – значит, телевидение смотрят и дают под него рекламу. В Молдове рынок маленький, и мало кто будет давать рекламу под большие проекты. Сериалы и кино – достаточно дорогое удовольствие. Очень жаль, потому что в Молдове была серьёзная кинематография. Кроме того, насколько я помню, на киностудии «Молдова-фильм» был один из лучших в СССР отдел по обработке киноплёнки. Молдавскую киностудию обожали во всём Советском Союзе, потому что здесь было очень комфортно работать, – у неё был огромный авторитет и безупречная репутация. Телевидение и кино – немного разные понятия. То, что в Молдове нет кино – возмутительно.

– Как вернуть Молдове кино?

– Это проблема государства. Соседняя Румыния тоже не очень богатая страна, но румынское кино ценится. Оно хорошее, потому что им системно занимаются на государственном уровне. Маленькая Молдова не может иметь специализированных кинематографических вузов, но ведь люди могут учиться и в других странах, а на родине – снимать кино. Однако их здесь не поддерживают. В Молдове остались какие-то герои типа Игоря Кобылянского, которые пытаются снимать кино. Считаю, что Молдова может ежегодно производить хотя бы 2–3 картины художественного игрового кино. Это не так дорого, и государство должно всё это поддерживать.

Кишинёвские узлы творчества

– Профессия продюсера появилась уже после развала СССР, когда начало формироваться новое кино. До этого какие-то функции продюсера выполнял директор картины. Киношники шутят, что никто не знает, чем точно занимается продюсер, но все уверены, что без него фильма не будет.

– Продюсер изначально придумывает кино: ищет материал, обрастает идеями, договаривается. Если фильм планируется снять по пьесе или печатному произведению, покупает авторские права или право на использование материала. Ищет деньги на создание фильма, подбирает персонал, а потом сдаёт готовый фильм в прокат. Это коротко.

– Как вы пришли в профессию?

– Я с детства очень люблю кино. Кишинёв был очень кинематографическим городом. Здесь постоянно проходили премьеры, на которые меня водила мама, так как она тоже любила кино. Как профессионал я оформилась где-то к 35 годам, когда стала снимать кино в качестве продюсера. Я сделала свою первую картину «Изображая жертву» с Кириллом Серебренниковым (кстати, его дедушка был заместителем директора «Молдова-фильм»). У него тоже молдавские корни: мама родилась в Кишинёве, а папа – в Тирасполе, хотя сам он в Молдавии не жил.

– Достаточно много картин вы создавали вместе с супругом, режиссёром Сергеем Мокрицким. Кто в этом случае хозяин на съёмочной площадке?

– Когда это авторское кино, конечно, я даю волю режиссёру и стараюсь реже бывать на съёмочной площадке – у меня сильная энергетика, и я буду режиссёру мешать работать. С мужем у меня немного другие отношения. Он был очень хорошим кинооператором, потом стал режиссёром. Конечно, я ему очень доверяю. Продюсер – это человек, который, в первую очередь, помогает режиссёру, а уже во вторую – указывает. С мужем мы живём 30 лет. И у него тоже кишинёвские корни. Вот так всё случайно завязано на этом городе с хорошей аурой, который является для нас очень важным местом.

Мат вне эфира

– Фильм «Изображая жертву» получил множество наград. Он стал своеобразным открытием. Но в этом фильме, наверное, впервые в российском кинематографе прозвучала откровенная ненормативная лексика. По этому поводу было много споров, и мнения разделились. Как вы сейчас относитесь к использованию нецензурных слов в кино?

– На тот момент это было важно: монолог капитана, где была использована нецензурная лексика, был кульминацией картины. Да, мы открыли этот ящик Пандоры – и его было сложно закрыть. Я считаю, что мат не должен звучать с экрана. Но он теперь используется везде, оправданно или нет. Благо сейчас приняли закон о запрете мата в кинопродукции, который я тоже поддержала. Когда снимался фильм «Изображая жертву», я была молодой, ничего не боялась. Сейчас я совершенно другая, более осторожная. Сегодня бы я такое кино не сняла, у меня сформировалась строгая внутренняя цензура – и я не только про мат говорю. Там было затронуто очень много острых тем, в том числе и отношения с Чечнёй.

Магия кино

– Вы – генеральный директор кинокомпании «Новые люди», но таких компаний на российском кинорынке много. Как с конкуренцией?

– Директором являюсь с 2005 года. Мы занимаемся кинопроизводством и сопутствующими продуктами. Много компаний, много успешных продюсеров, высокая конкуренция, потому что деньги на кино в России в основном государственные. Чтобы выиграть государственный проект, надо доказать, что ты – лучший. Государство нас хорошо поддерживает, оно понимает, что кинематограф – это столп российской культуры.

– Можно ли на кино зарабатывать?

– Кино, по большому счёту, в отличие от сериалов – это не бизнес. И никто не может предугадать: понравится фильм зрителю или нет. Это очень сложный и рискованный бизнес. Если ты не любишь кино и относишься к нему только как к бизнесу, ничего не получится. Заработать можно на реализации, на прокате. Но случается, что хорошее кино может вдруг не пойти.

– Если какой-то сумасшедший (в хорошем смысле) захочет снять в Молдове кино, сможете ему помочь хотя бы советом?

– Если он напишет хороший сценарий, конечно. А если этот человек, будучи хорошим, ещё и пробивается – это мистическая вещь. Кино – это мистика, это дух искусства. Оно найдёт дорогу. Я буду помогать землякам и, возможно, не только советом.

ДОСЬЕ

Наталья Мокрицкая родилась в Кишинёве 4 февраля 1969 г., продюсер, актриса, киновед. Училась в МолдГУ на факультете иностранных языков. В 1992 году окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа им. С. А. Герасимова. Генеральный директор кинокомпании «Новые люди». В кинобизнесе — с 1993 года. Главный продюсер фильмов «Изображая жертву», «Юрьев день», «Четыре возраста любви», «День учителя», «Страна хороших деточек», «Класс коррекции», «Кино про Алексеева», «Черновик», «Подбросы» и др.

Лауреат Государственной премии правительства РФ.

Наталья Устюгова