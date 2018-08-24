«Не хочу учиться!». Что делать, если ребенок отказывается идти в школу?

Причин, по которым школьник не хочет посещать занятия, может быть целое множество!

«Не хочу идти в школу!» – как часто родители слышат эту фразу от своих детей! Особенно эта проблема актуальна в преддверии нового учебного года. Причин, по которым ребенок отказывается посещать на занятия, может быть несколько. Психологи предупреждают: ругань не решит вопрос и только усугубит ситуацию – ваше чадо начнет тайно от вас прогуливать школу. Эксперт рассказывает, что делать, чтобы ребенок начал ходить в школу с удовольствием.

Лень – не причина

Почему ребенок не хочет идти в школу? По словам психолога Людмилы Артемьевой, банальная лень – это лишь одна из целого ряда возможных причин. «Очень часто поводом для того, чтобы у ребенка сформировалась стойкая неприязнь к школе, бывают личные конфликты, – объясняет эксперт. – Это могут быть плохие отношения с одноклассниками или даже с кем-то из педагогов. Хуже – если школьник становится объектом травли, и его одноклассники издеваются над ним. Неудивительно, что школа в таком случае становится для ребенка ненавистным местом».

Если сын или дочь не могут найти общий язык со своими сверстниками, психолог советует не бежать сразу же к директору или классному руководителю, а подсказать ребенку способ решения конфликта. «Ваш ребенок нуждается в друзьях, – говорит Артемьева. – Устройте праздник для детей, пригласите одноклассников своего чада – только, разумеется, не те тех, кто участвует в травле. Посоветуйте ребенку найти среди одноклассников товарищей по интересам. Другие дети увидят, что ваш ребенок не один, что он в коллективе, и прекратят свои насмешки».

Конфликт же с учителем у ребенка обычно происходит по вине родителей. Обычно педагог бывает недоволен, если ученик не может сконцентрироваться на теме урока и начинает шуметь, отвлекаться и даже вступать в словесную перепалку с учителем. Слишком тихий и скромный ребенок, наоборот, может быть напуган строгостью педагога. В обоих случаях конфликт неизбежен. «Если у вас гиперактивные дети, вы должны уделить им больше внимания и объяснить, как правильно вести себя в школе, – говорит Артемьева. – Определенные правила в обществе существуют для всех, и их нужно соблюдать. Если ребенок боится учителя, поговорите с ним и убедите, что его страхи беспочвенны».

Не ссорьтесь на глазах у детей

Как ни странно, одна из самых распространенных причин нежелания учиться – проблемы не в школе, а в семье. «Многие родители думают: ну какая у ребенка может быть депрессия? – отмечает психолог. – На самом же деле дети все прекрасно понимают и глубоко переживают из-за семейных конфликтов». Артемьева предостерегает: все ссоры между родителями не должны происходить на глазах у детей. Вы – защита, опора и поддержка для своего ребенка. Если он станет свидетелем семейных разногласий, то его мир начнет рушиться, руки опустятся. Когда в семье все хорошо, у детей тоже появляется ощущение внутренней гармонии, и он открыт для новых знаний, впечатлений и эмоций.

Другим поводом не ходить в школу может стать излишняя загруженность ребенка. Некоторые современные родители считают, что у их чада не должно быть свободного времени и отдают ребенка на всевозможные кружки и секции. Пересмотрите график школьника: а вы бы смогли жить в таком режиме? Если ребенок уходит из дома рано утром и возвращается только для того, чтобы поспать, вычеркните из его списка занятий лишний и оставьте то, что действительно интересно сыну или дочери. Пусть у ребенка останутся силы для уроков!

Расспросите ребенка про школу

Ребенок будет отказываться посещать уроки, если он не может похвастаться своей успеваемостью. Кому приятно получать «двойки»? Выясните, по каким предметам нужно подтянуть ребенка: пусть с ним позанимается репетитор.

Если «тяжелых» предметов несколько – возможно, для усвоения нового материала ребенку не хватает его интеллектуальных способностей. В таких случаях лучше проконсультироваться с учителями или директором. Не исключено, что вам придется перевести чадо на домашнее обучение.

«В любом случае, чтобы привить ребенку интерес к школе, не нужно кричать, ругать школьника, – советует психолог. – Иногда решить проблему помогает простой разговор. Вечером за чашкой чая спросите у сына или дочери, что интересного было сегодня в школе, какие случаи происходили на переменах. Проявите внимание, выслушайте своего ребенка, расскажите ему что-нибудь из своей школьной жизни и превратите такие беседы в традицию. Тогда процесс обучения станет гораздо интересней!».