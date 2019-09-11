Не дышите глубже

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О бездействующих госучреждениях и безответственном бизнесе

Неприятный запах периодически накрывает с головой молдавскую столицу. Очередная волна зловония захлестнула Кишинёв в конце лета – начале осени.

Очистные – ни при чём

Городским властям никогда за это не было стыдно перед чиновниками высоких рангов из Европы и Америки, приезжающими с визитами в нашу столицу. Использование геотубов для сбора иловых отложений, которыми хвастает экс-мэр Дорин Киртоакэ (мол, при нём проблема была снята), – это временное решение вопроса, что и подтверждается каждый раз, когда неприятный запах распространяется по большей части Кишинёва. В добавок к этому присутствует ещё и такая проблема, как недобросовестные экономические агенты, которые под шумок сбрасывают отходы в столичную канализацию. Такие случаи ранее уже регистрировались в столице.

На прошлой неделе кишинёвцы опять стали задыхаться от неприятного запаха. В мэрии отрицали, что источник амбре – станция очистки сточных вод. По словам врио мэра Адриана Талмача, столичные очистные сооружения работают в нормальном режиме, а причину зловония следует искать.

В свою очередь технический директор АО Apă-Canal Chișinău Анатолий Ликий отверг предположения, что неприятный запах исходит от воды белого цвета, поступающей в реку Бык. Мол, с ней всё в порядке, но согласился с временным градоначальником насчёт недобросовестных компаний, сливающих зловонные отходы в городскую канализацию, и назвал ещё одну причину – несанкционированное хранение бытовых отходов.

По результатам лабораторных анализов, в пробе воды образца № 1 были превышены предельные нормы присутствия загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в водоёмы, по следующим качественным показателям: CCO-Cr – в 2 раза; N/NH4+ – в 43 раза; общий фосфор – в 4,28 раза; моющие средства – в 49,52 раза.

Вся таблица Менделеева

Эта тема была поднята даже на заседании правительства в среду, 4 сентября. Государственный секретарь Минсельхоза Юлиана Кантаражиу отчиталась перед кабмином о том, какие меры их ведомством были предприняты для того, чтобы выявить источник вредных отходов, сбрасываемых в реку и загрязняющих окружающую среду. По её словам, во всём виноваты два экономических агента: один – производящий алкогольные напитки, а второй – имеющий рыбное производство. Якобы в канализационной системе второго были обнаружены в большом количестве рыбьи головы.

Руководство обеих компаний отвергает выдвигаемые им обвинения. Однако взятые инспекторами Агентства по охране окружающей среды пробы воды со станции очистки сточных вод для лабораторных исследований подтверждают предположения всех вышеназванных чиновников. Результаты анализов показали превышение предельно допустимых норм загрязняющих веществ в сточных водах.

«По результатам лабораторных анализов, в пробе воды образца № 1 были превышены предельно допустимые нормы присутствия загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в водоёмы, по следующим качественным показателям: CCO-Cr – в 2 раза; N/NH 4+ – в 43 раза; общий фосфор – в 4,28 раза; моющие средства – в 49,52 раза», – говорится в пресс-релизе Агентства по охране окружающей среды.

Дело три года ждут

Госсекретарь Минсельхоза поставила в известность правительство о том, что Генпрокуратура на основании информации в прессе о неприятном запахе и загрязнении реки Бык вынесла решение возбудить два уголовных дела. Сейчас ведётся расследование, рассчитывается ущерб, нанесённый окружающей среде, и компания, признанная виновной, либо заплатит штраф, либо на неё будет заведено уголовное дело. Ю. Кантаражиу сказала, что ранее уголовное дело уже было заведено, но оно три года как отложено и не расследуется.

В свою очередь премьер-министр Майя Санду выказала недовольство, что знающие об этой долгоиграющей проблеме соответствующие госучреждения не предприняли никаких действий, чтобы её решить.

– Это продолжается уже много лет, сейчас у нас есть конкретный случай. Вот что значит иметь государственные учреждения, которые не выполняют свою работу, и абсолютно безответственный бизнес. Прокуратура, мэрия, Apă-Canal – все знают об этом. Когда они начнут работать? – возмутилась М. Санду.

Премьер заявила, что в ближайшее время ждёт отчёта от ответственных лиц по поводу того, какие действия были предприняты для снятия проблемы и какие конкретные результаты достигнуты.

Анастасия Погодина