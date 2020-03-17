“Не дождетесь!”: Кику отправил Канду в “нокаут” на заседании парламента (ВИДЕО)

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Удар под дых! Премьер-министр Ион Кику жестко ответил на заседании парламента депутату Андриану Канду, недовольного тем, что правительство сиюминутно не представило список всех мер поддержки и помощи в результате объявления чрезвычайного положения в стране.

Кику отметил, что возглавляемый им кабинет министров будет действовать в зависимости от ситуации, и окажет, по мере возможностей, помощь всем, кто в ней будет нуждаться, но уж точно не так, как в 2014 году поступило правительство Лянкэ, приняв решение о выделении денег из НБМ на покрытие “кражи века”, возврат которых потом свалили на плечи граждан.

– Заверяю вас, что в этот раз правительство не возьмет миллиард у Нацбанка, чтобы покрыть преступление, как это было осенью 2014 года. Поэтому, если вы ждете мер такого характера или их провоцирование, – не дождетесь, – сказал он.

Ответ Кику был встречен аплодисментами депутатов.