“Не дождетесь!”: Додон ответил на слухи недоброжелателей о дистанцировании президента от ПСРМ (ВИДЕО)

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“Не дождетесь!”. Так Игорь Додон ответил недоброжелателям, которые в последнее время муссируют в прессе слухи о том, что глава государства, якобы, дистанцировался от социалистов. Заявление было сделано в рамках “Специального выпуска” на телеканале “НТВ-Молдова”.

– Когда я был вынужден уйти с должности председателя ПСРМ, мои коллеги на съезде проголосовали и избрали меня неформальным лидером социалистов. Поэтому те, кто пытается говорить о том, что Додон в последнее время дистанцируется, оставляет социалистов в стороне, – не дождетесь. Я поднимал эту партию вместе с коллегами и товарищами – Зинаидой Гречаный, Владом Батрынчей, Эдуардом Смирновым и другими. Со всей командой мы поднимали эту партию практически с нуля в течение последних 8 лет. Это наше детище. И говорить о том, что Додон уходит в сторону – этого не будет. Уверен, что у партии есть будущее рядом с президентом. У меня есть вместе с этой партией больше шансов поменять ситуацию в стране, – сказал он.

Глава государства также отметил, что считает правильными действия социалистов после выборов. Додон подчеркнул, что, в отличие от других, они никуда не торопились и продемонстрировали мудрую государственную позицию. Это касается и сегодняшнего заявления ПСРМ, считает президент.

– Я разочарую тех, кто надеется, что я не буду вмешиваться и оставлю социалистов самих. Сегодня я участвовал в совместном заседании фракции социалистов и Политсполкома. Я также буду участвовать в заседании Республиканского совета во Дворце профсоюзов, которое пройдет в пятницу. Я считаю, что это правильно. Это пропрезидентская партия, и мы – единое целое. Нас пытаются развести по углам – этого не будет. Мы вместе, мы – единая команда, и мы разберемся в этой ситуации. У социалистов сейчас самая выгодная позиция. Есть президент, единственная легитимная власть в РМ, и есть фракция, у которой 35 мандатов. Социалисты могут садиться за стол переговоров и с правыми, и с центристами, и обсуждать. Но с точки зрения позиции социалисты всегда будут выступать за интересы своих избирателей, – подытожил он.