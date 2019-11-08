“Не допустим нарушения закона!”: ПСРМ выдвигает правительству вотум недоверия

“Не допустим нарушения закона!”: ПСРМ выдвигает правительству вотум недоверия

Сценарий, согласно которому премьер-министр отзовет проект о внесении изменений в Закон о прокуратуре, принятый под ее ответственность, с условием, что он будет принят сегодня же парламентом в двух чтениях и подписан президентом, невозможен по нескольким причинам. Об этом заявили депутаты фракции ПСРМ. 

– Во-первых, он неконституционный. Во-вторых, если бы наши коллеги были искренними, они должны были срочно созвать заседание правительства и отозвать этот проект, чтобы показать, что они на самом деле хотят выйти из кризиса, который они же создали. Этого не произошло. Это была всего лишь приманка, – отметил депутат ПСРМ Василий Боля. 

Советник председателя парламента Фадей Нагачевский с сожалением отметил, что правительство так и не поняло, что проблема не только и не столько в том, как был принят этот проект, а в том, что он не соответствует Конституции и рекомендациям международных

– Мы подозреваем, что истинная цель этих действий – не определить независимого генерального прокурора, а того, кто будет в подчинении одной политической партии. Это неконституционная попытка захватить институт Генеральной прокуратуры. Конечно же, такой подход недопустим, и, конечно, сегодня будет выдвинут вотум недоверия, – сказал он. 

В настоящее время депутаты ПСРМ зачитывают текст вотума недоверия, выдвигаемого правительству.

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