Не добрались до Италии: двое молдаван были задержаны при попытке пересечь границу вплавь

Не добрались до Италии: двое молдаван были задержаны при попытке пересечь границу вплавь

На границе у реки Прут были задержаны двое жителей столицы, которые намеревались незаконно пересечь молдо-румынскую границу. В ходе проверки выяснилось, что молодые люди, имевшие проблемы с законом, намеревались скрыться от правосудия в Италии.

Вечером 16 января сотрудники пограничной полиции Унгень заметили двоих подозрительных молодых людей, которые попытались скрыться. Вскоре беглецов удалось задержать. Нарушителями оказались 26-летний житель столицы и 30-летний мужчина с пропиской в Кишинёве.

Задержанные признались, что намеревались пересечь вплавь реку Прут и добраться до Италии. Из-за наличия судимостей мужчины побоялись, что не смогут пересечь государственную границу легально.

Обстоятельства инцидента выясняются. За совершённое нарушение задержанным грозит наказание в виде штрафа в размере до 750 условных единиц, неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов или тюремное заключение на срок до 2 лет.

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