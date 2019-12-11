Не чужая страна

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Владимир Джабаров – о дружбе, российском газе и о молдавском вине

С приходом нового правительства у граждан Молдовы появилась надежда на возобновление добрых отношений с Россией. Тема добрососедства и содружества широко обсуждается на уровне правительств обеих стран. Свой анализ российско-молдавских отношений представил в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik-Молдова заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

Лицом друг к другу

– Господин Джабаров, как восприняли в России назначение на должность премьер-министра господина Кику?

– Мы всегда говорили и будем говорить, что это внутреннее дело Молдовы – кто приходит к власти, кого назначают. Но мы рады, что Молдова начинает двигаться по пути развития отношений не только с Западом, но и со странами бывшего Союза, включая Россию. Для нас это очень важно. Россия всегда тепло относилась к молдавскому народу, даже в периоды сильного охлаждения в отношениях. То, что молдавский премьер решил совершить свою первую зарубежную поездку в нашу страну, мы расцениваем как шаг к налаживанию и восстановлению того уровня доверия, который был когда-то между нашими странами. И мы очень заинтересованы в том, чтобы Молдова стала полновесным торговым партнёром нашей страны.

Я считаю, что ситуация в вашей стране сейчас стабилизируется. Надеюсь, что мы всё же развернёмся лицом друг к другу. Мы стремимся к этому. Надеюсь, и молдавская сторона тоже. Большая роль в этом принадлежит лично президенту Игорю Додону, который, не отвергая путь европейской интеграции, говорит о том, что его также интересует и евразийская интеграция. Не случайно господин Додон добился того, чтобы Республика Молдова стала наблюдателем в Евразийском экономическом союзе, и мы надеемся, что ваша страна вернётся на площадку Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Господин Додон сыграл большую роль в нормализации отношений между нашими странами. Даже в самые тяжёлые моменты он старался не терять контактов с Россией и показывал, что молдавский народ заинтересован в дружбе с россиянами.

Бизнес без риска

– Есть ли надежда, что РФ увеличит объём импорта из Молдовы винограда и винодельческой продукции? В каких ещё видах с/х продукции, производимой в Молдове, заинтересована Россия?

– В области поставок сельхозпродукции Молдова может предложить России очень многое. Мы ещё с советских времён знаем, какие вкусные у вас овощи и фрукты. И самое главное, что, приезжая в Молдову, мы не чувствуем себя иностранцами, потому что практически все здесь понимают русский язык, и мы это очень ценим. Это поможет нашим бизнесменам легче договариваться по тем или иным вопросам. Я думаю, Россия заинтересована в развитии у вас виноделия. Что касается расширения поставок, то, конечно, если это будет выгодно бизнесу, Россия никаких препон для сокращения объёмов в торговле с Молдовой чинить не будет.

– Можно ли ждать каких-то инвестиций от России?

– Бизнес любит стабильность. Пока ситуация не очень стабильная, вряд ли бизнесмены, не имея достаточно гарантий, будут рисковать своими капиталами. Если такие гарантии появятся при работе нового правительства и мы почувствуем режим благоприятствования, то, конечно, российский капитал пойдёт в Молдову с большим удовольствием.

– Традиционно каждый год в Молдове остерегаются проблем с поставками газа. Как вы считаете, не возникнут ли проблемы с его транзитом?

– В отношении газа – это вопрос экономический. Но для нас Молдова – не чужая страна. Допустить, чтобы она не получала российский газ, мы в принципе не можем. Что касается транзита через Украину – вы знаете сложности, которые сейчас возникли. Россия предлагает Украине на достаточно льготных условиях газ, со скидкой до 20–25%. Предложили пока на год, потому что на Украине ещё нестабильная ситуация. Я думаю, договорённость будет достигнута и Молдова бесперебойно будет получать российский газ.

Обречённые на сближение

– Много граждан Молдовы работает в РФ, в том числе и на постоянной основе. В отношении между государствами существуют вопросы о взаимной социальной обеспеченности. Как вы считаете, какие должны быть созданы условия для того, чтобы эти вопросы решались эффективней?

– В нашей стране трудится немало граждан Молдовы, которые оставляют о себе очень хорошее впечатление. Мы даже не считаем их мигрантами, они – наши земляки, поскольку когда-то мы все жили в одной стране. Проблемы, конечно, есть. Но есть и выход. Не подумайте, что я пытаюсь вас агитировать, но есть Евразийский экономический союз. Сначала там были три страны – Россия, Казахстан, Беларусь. Потом присоединились Киргизия и Армения. Молдова является страной-наблюдателем. Если Молдова посчитает нужным участвовать в этом Союзе как полноправный член, то она получит соответствующие льготы. Граждане смогут спокойно работать в любой части РФ, появится социальная защита. Но всё зависит от того, какие планы на этот счёт у молдавского правительства. Это ни в коей мере не связано с желанием и целью Молдовы вступить в Европейский союз, хотя, я думаю, эта перспектива достаточно отдалённая. Мы не противопоставляем два экономических союза, они в перспективе обречены на сближение. На последней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ была принята российская резолюция о сопряжении интеграционных процессов Евразийского и Европейского союзов. Она была принята всеми европейцами без каких-либо проволочек.

Разделение – путь в никуда

– Как в России видят решение приднестровского конфликта?

– В своё время был предложен план Козака, который, к сожалению, не подписали. Но в будущем я всё-таки вижу единое молдавское государство. Каким оно будет – федерация, конфедерация или какая-то другая форма – неважно. Но всё-таки это должна быть единая страна с единой границей, со свободным перемещением товаров и грузов. Нужно забыть о разногласиях и двигаться вперёд. По обе стороны выросло новое поколение молодых людей, которые, возможно, и не знают о том, какие ранее были конфронтации. Главное, чтобы приднестровцы ощущали себя полноценными гражданами Республики Молдова, а молдаване не чувствовали себя иностранцами, приезжая в Приднестровье, – ведь это один дом. Разговоры о разделении – это путь в никуда.

– Периодически поднимается вопрос о вывозе вооружения и боеприпасов с военных складов, расположенных в Колбасне. Это можно сделать технически?

– Технически всё выполнимо. Но, я думаю, что начинать надо не с вывоза оружия, а со стабилизации политической обстановки. Чтобы отношения между Приднестровьем и Кишинёвом были полномасштабными и абсолютно доверительными. Всё-таки должны созреть условия, чтобы не получилось, что уберут оружие, уйдут миротворцы – и начнутся конфликты.

Ареалы общения

– В каких областях культурной сферы нужно развивать сотрудничество между нашими странами?

– Культура имеет и огромное политическое значение. Не зря российский президент уделяет большое значение развитию и распространению русского языка. Мы не хотим, чтобы сужался ареал его распространения, потому что тем самым мы потеряем своих друзей и союзников. Культурные обмены необходимы, и они нуждаются в государственной поддержке. Наверное, надо расширять и квоты для граждан Молдовы, которые поступают в российские вузы. Отучившись, они вернутся домой и будут проводниками нашей совместной дружбы и общего бизнеса. Думаю, нужно уделить внимание и межрегиональному сотрудничеству, которое успешно развивает башкан Гагаузии Ирина Влах. Но всё это начинается тогда, когда меняется политика. Если политика будет доброжелательной, нацеленной на взаимодействие, на нормальные отношения, всё остальное пойдёт следом – и культура, и экономика, и бизнес.

– Все мы будем праздновать 75-летие Великой Победы. Запланированы ли какие-то совместные с РМ мероприятия?

– В Совете Федераций постоянно обсуждается эта тема. Мы очень рады, что президент Молдовы изъявил желание лично участвовать в праздновании Дня Победы в Москве 9 мая 2020 года. Хочу сказать, что господин Додон сыграл большую роль в нормализации отношений между нашими странами. Даже в самые тяжёлые моменты он старался не терять контактов с Россией и показывал, что молдавский народ заинтересован в дружбе с россиянами.

ДОСЬЕ

Владимир Джабаров родился 29 сентября 1952 г. в Самарканде. Российский государственный и политический деятель, член партии «Единая Россия», член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Законодательного собрания Еврейской автономной области с 24 декабря 2009 года.

Образование: Самаркандский архитектурно-строительный институт, Ташкентский политехнический институт, Высшая школа КГБ СССР. Кандидат технических наук, генерал-майор в отставке. Награждён множественными правительственными наградами.

Наталья

Устюгова