Не будет света: некоторые жители столицы сегодня останутся без электроэнергии

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что во вторник, 7 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Александру чел Бун 91-109, 96, 126-132, Антон Пан 1-15, 4, Кэприяна 50-56, 64, 76, 55, Колина Пушкин 3, Колумна 128, 130, Ион Прункул 11, М. Чеботарь 65, 67, Б. Бодони 57, 59, Св. Андрей 15, 18, 20, Св. Илие 33-41, 54-74 – с 09:10 до 17:00;

ул. Колумна 171A – с 09:00 до 17:20;

ул. Академией 4 – с 09:15 до 13:00;

ул. Г. Асаки 11/1 – с 13:00 до 17:00;

ул. А. Матеевич 62-86, 87-99, М. Когылничану 72, Б. Бодони 1-9 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. И. Прункул 24 – с 09:00 до 17:20.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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