Не бойтесь жирного

Как питаться, чтобы избавиться от атеросклероза?

Считаете, что после 40 лет нельзя есть сливочное масло и сало, чтобы не получить атеросклероз и не умереть от инфаркта? Ошибаетесь.

«Мы регулярно видим пациентов, которые сидят на безжировой диете, а при этом в сосудах у них огромные атеросклеротические бляшки», – говорит врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин.

Откуда берётся холестерин?

– Александр Юрьевич, как же так? Ведь именно повышенный холестерин и, как следствие, атеросклероз называют главной причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

– С атеросклерозом всё так. Накопление холестерина в стенках сосудов, которое развивается обычно у людей после 40 лет, приводит к сужению их просвета. Если страдают сосуды, питающие сердце или головной мозг, возникает реальный риск инфаркта или инсульта. А вот с холестерином всё не так просто. Почему-то принято считать, что холестерин – это жир. И бляшки в сосудах – это тоже отложение жира. Однако в дословном переводе холестерин означает «твёрдая желчь» (с греческого «холе» – желчь, «стерос» – твёрдый). И это было показано экспериментально. Впервые холестерин выделили из желчных камней. С виду он выглядит как белый порошок. Лишь 20% холестерина мы получаем с пищей. 80% его вырабатывается в организме, в основном печенью для синтеза желчных кислот. Вот этот избыточный холестерин и откладывается в стенках сосудов. То же самое доказал ещё в советское время великий хирург, академик Виктор Савельев, работавший в Первой градской больнице и проводивший операции на сосудах. Он впервые наглядно показал, что атеросклероз – это не самостоятельное заболевание, а симптом нарушения выработки и выведения желчи клетками печени. Называл он это липидным дистресс-синдромом, который объединяет сразу несколько заболеваний: атеросклероз, жировой гепатоз печени, хронический панкреатит и желчнокаменную болезнь.

– Всё же непонятно: почему эта желчь начинает застревать в стенках сосудов?

– Надо понимать: печень вырабатывает так много холестерина, потому что он входит в состав всех клеток, а также в состав желчи. То есть из холестерина получаются желчные кислоты, которые попадают в кишечник и переваривают жиры. При этом часть желчи в преобразованном виде всасывается в кровь и возвращается обратно в печень. Такой круговорот желчи в организме. Когда мы перестаём есть жир или потребляем некачественный жир, желчь не выделяется в кишечник – в ней же нет надобности. В итоге холестерин накапливается в клетках печени и в какой-то момент забрасывается в кровь. Чтобы он не засорял кровеносное русло, включается механизм по очист­ке крови от «мусора». Специальные клетки захватывают холестерин и «засовывают» его под оболочку стенок сосудов. Так постепенно образуется холестериновая бляшка. Это означает, что застой желчи в печени происходит уже давно.

Режим питания

– Получается, лечить надо печень?

– Да. Но сначала правильно диагностировать. Для этого необходимо особое ультразвуковое исследование, чтобы тщательно посмотреть, не увеличена ли печень, не расширены ли желчные протоки, каково состояние желчного пузыря. Потом подбирается оптимальный режим питания. Сразу предупреждаю: применять народные рецепты чистки печени опасно! Желчегонные препараты могут быть показаны, но их может назначить только специалист.

– А как же статины, которые обязательно назначают при атеросклерозе для снижения холестерина?

– Статины – это препараты, которые блокируют в печени выработку особого фермента, участвующего в образовании холестерина. В итоге понижается выработка не только холестерина, но и многих биологически активных веществ, в том числе иммунных белков, которые защищают организм от онкологии. Функция печени страдает колоссально! Ведь она уже и так от застоя желчи мучается, а её ещё статинами добивают. В тяжёлых случаях возможно даже развитие цирроза печени. Поэтому статины нужно назначать только в крайних случаях и наблюдать за состоянием печени. Если биохимические анализы крови ухудшаются, статины надо срочно отменять.

– Кроме УЗИ печени, требуются ещё какие-то обследования при лечении атеросклероза?

– Пожилым пациентам после 70-80 лет необходимо сдать специальный анализ на гормоны гипоталамуса и гипофиза (структуры головного мозга). При длительном течении атеросклероза нарушается центральная гормональная регуляция печени, почек, поджелудочной и щитовидной желёз, надпочечников. Её можно восстановить заместительной гормональной терапией.

– Каким должно быть питание, чтобы холестерин не накапливался и печень пришла в норму?

– Диета при атеросклерозе должна быть с акцентом на употребление белка, как у спортсменов. Рекомендую начать с молочной кухни. Не бойтесь жирных продуктов. Сливки, необезжиренный творожок, сливочное масло хотя бы раз в день надо потреблять, чтобы рецепторы 12-перстной кишки активировались и заставляли печень эвакуировать застойную желчь. Хорошо помогает выводить застойную желчь нерафинированное оливковое масло. Полезна жирная рыба – сёмга, лосось, скумбрия.

Одного питания недостаточно. В печени более 30 тыс. мелких желчных протоков. Если мы не улучшим вокруг них кровоснабжение, то даже диетой ничего не добьёмся. Усилить кровоток помогут физические упражнения, заставляющие работать мышцы брюшного пресса и диафрагмы. Они создают своего рода массаж печени. Плюс дыхательная гимнастика – она обеспечит дополнительное насыщение кислородом всех органов и нормализует обменные процессы. В тяжёлых случаях требуется специальная программа лечебного движения и дыхания под контролем врача.

Самое простое – выполнять приседания, чтобы заработали крупные мышцы ног и начали гонять кровь. Оптимально 100-200 приседаний в день – можно не сразу, а в течение дня 4 подхода по 50 раз. Пожилым людям, особенно если есть проблемы с суставами ног, приседания можно заменить быстрой ходьбой по 3-4 км в день. Не забывайте по 5-10 минут во время ходьбы спокойно глубоко подышать (это и будет дыхательная гимнастика). Упражнения на пресс выполняйте лёжа на полу, положив ноги на диван и скрестив руки на груди, – тоже 50 раз каждый день.

Как только вы разгрузите печень от застойной желчи и восстановите её функцию, атеросклеротические бляшки станут рассасываться без всяких лекарств.

КСТАТИ

При повышенном холестерине очень полезен берёзовый сок. В весенний сезон его желательно пить как можно больше.

ВАЖНО!

Накопление холестерина в сосудах происходит без симптомов – мы начинаем что-то чувствовать, только когда кровоток уже нарушен. Диагностировать проблему можно только на основе анализа крови. Этот анализ нужно делать время от времени, даже если вас ничего не беспокоит.

Подготовила Юлия Борта