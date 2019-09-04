Не берите протест на душу

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О назревающем кризисе в транспортной индустрии

Сдавшие власть демократы оставили после себя проблемы не только в теплоэнергетическом секторе, но и в транспортном.

Тариф горящий

Ещё в тот период, когда ДПМ надеялась с помощью акций протеста удержаться у власти, хотя коалиция между ПСРМ и блоком ACUM уже была создана, на имя новоизбранного министра экономики и инфраструктуры Вадима Брынзана было направлено коллективное письмо транспортников. Среди подписавших документ – председатель совета Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Олег Алекса, исполнительный директор Союза транспортников и дорожников Евгений Дацко и председатель Ассоциации работодателей вспомогательных услуг (APTSA) Евгений Галупа.

В письме перечисляются основные проблемы, с которыми сталкиваются перевозчики. Главная – не соответствующие реальным затратам тарифы на пассажироперевозки на регулярных рейсах.

«За многие годы вопрос, связанный с тарифами на регулярных маршрутах, стал большой проблемой, которая, в свою очередь, – причина других возникающих ежедневно проблем. Бывшее руководство министерства постоянно нам обещало актуализировать тариф, доведя до реальных затрат, но каждый раз находилось по одному мотиву, связанному с политической ситуацией, чтобы отменить решение этого вопроса. Несколько раз нам был представлен проект приказа об утверждении новых тарифов, который впоследствии застревал в кабинетах различных чиновников на этапе утверждения. Решение этого вопроса уже не терпит отлагательств», – говорится в письме.

Среди проблем также назывались: необходимость борьбы с незаконными перевозками, завершение формирования сети постоянных маршрутов, погашение долгов в размере около 7 млн леев, которые задолжало ГП Gările și staţiile auto.

Тогда новоизбранный министр заявил, что все перечисленные проблемы значатся в его плане действий, который предлагается для реализации в Минэкономике. Он обещал принять меры для раскрытия мошеннических схем в экономической системе.

У нас не хватает водителей, потому что мы не можем обеспечить им достойный заработок. У нас старый автопарк, потому что доходы не позволяют его обновлять. У нас нет слесарей, механиков и сварщиков, потому что они увольняются в поисках лучшей доли за рубежом.

Плохи дела

В конце июня на встрече с министром Вадимом Брынзаном перевозчики, обслуживающие регулярные маршруты, потребовали повышения цен на билеты минимум на 20% – как на пригородные, так и на междугородние рейсы. Аргументировали они свои требования ростом цен на топливо, повышением затрат на уплату налогов и обслуживание техники. Тогда перевозчики сетовали, что в последний раз тарифы на перевозку на пригородных и международных направлениях были повышены в 2013 году с 36 до 48 банов за километр.

Министр обещал изучить ситуацию, чтобы принять соответствующее решение. Но прошло два месяца, и, не дождавшись перемен, перевозчики вновь решили напомнить власти о себе. Руководство APOTA обратилось к Вадиму Брынзану с заявлением, подписанным и другими транспортными компаниями. Они в срочном порядке требуют откорректировать цены на билеты для пассажироперевозок, так как терпят огромные убытки. Под угрозой и безопасность дорожного движения, и уровень комфорта пассажиров. Транспортники предупреждают, что всё это может привести к кризису в молдавской транспортной индустрии.

«У нас не хватает водителей, потому что мы не можем обеспечить им достойный заработок. У нас старый автопарк, потому что доходы не позволяют его обновлять. У нас нет слесарей, механиков и сварщиков, потому что они увольняются в поисках лучшей доли за рубежом», – говорится в обращении ассоциации.

Транспортники грозят акциями протеста, если Минэкономики не удовлетворит их требования.

С оглядкой на пассажиров

В свою очередь глава Минэкономики признаёт серьёзность проблемы, отметив, что много лет неменяющиеся тарифы отрицательно сказались на пассажироперевозках.

– Автопарк устарел, автобусы небезопасны, – сказал В. Брынзан. – В то же время многие перевозчики ушли в тень, чтобы иметь возможность работать.

Вместе с тем министр Брынзан понимает, что, удовлетворив требования транспортников, поставит под финансовый удар граждан Молдовы с низкими доходами. Поэтому он намерен встречаться с пассажироперевозчиками, обсуждать и решать проблему, но так, чтобы не пострадали социально уязвимые категории граждан.

Анастасия Погодина