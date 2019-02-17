НБС: Население Молдовы за 4 года сократилось еще на 10 тысяч человек

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За последние 4 года население Республики Молдова сократилось еще на 10,1 тысяч человек. Если в 2014 году в стране было 3 миллиона 557 тысяч граждан, то в прошлом году это цифра составила уже 3 миллиона 547 тысяч. Таковы данные Национального бюро статистики.

Как пишет tv8.md, только в прошлом году страну навсегда покинули 3,4 тысячи молдаван. За последние 4 года сократилось население в сельской местности – на 29 тысяч. В то же время число городских жителей выросло с 1 503,0 тысяч до 1 521,9 тысяч.

В этот же период времени больше всего сократилось число населения в возрасте от 0 до 4 лет, 15-19 лет, 20-24 лет и 50-54 лет. В других возрастных группах число граждан либо осталось тем же, либо выросло, отмечает источник.