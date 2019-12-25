НБС пересмотрит данные о численности населения Молдовы и впервые оценит миграцию по районам

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Национальное бюро статистики (НБС) запустило новый проект по сбору статистических данных о населении. Так, будет проведён подсчёт численности населения по возрасту и полу, а также по месту жительства, за 2014-2019 годы в каждом населённом пункте страны.

Кроме того, НБС оценит внутреннюю и международную миграцию на территориальном уровне на основе данных, предоставленных Агентством общественных услуг и Генерального инспектората Пограничной полиции.

В рамках данного проекта, рассчитанного на период с декабря 2019 года по декабрь 2021 года, бюро статистики получит новое оборудование для сбора и обработки данных. Проект расширит возможности учреждения по получению и распространению демографических данных в соответствии с международными стандартами, пишет unimedia.info.