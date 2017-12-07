НБМ выпустит в обращение модернизированную банкноту в 5 леев

Новую купюру можно будет встретить с 11 декабря.

Постановление Нацбанка Молдовы, предусматривающее ввод новой купюры, будет опубликовано в завтрашнем номере Monitorul Oficial. Модернизированная банкнота будет иметь больше степеней защиты, сообщает moldpres.md.

Вводиться в оборот новые банкноты будут постепенно, по мере исчерпания запасов текущих, которые будут так же постепенно изыматься из обращения.

Ранее сообщалось, что монеты номиналом в 1 и 2 лея будут пущены в оборот до конца года.