НБМ: В Молдове в обращении находится более 71 млн монет достоинством в 1 бан

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Почти треть имеющих хождение в Молдове банкнот – однолеевые. К концу 2018 года их было 90,28 млн. или по 25 купюр на каждого жителя, включая новорожденных.

По данным Нацбанка, по сравнению с 2017 годом, число самых мелких банкнот сократилось на 4,2 млн. На втором месте по количеству – купюры достоинством 200 леев. Их чаще всего выдают банкоматы, поскольку в обращении почти 66,8 млн. таких банкнот, пишет infotag.md.

Меньше всего в обращении находятся самые крупные, 1000-леевые банкноты – 1,29 млн. Причем, их число уменьшилось за год на 40 тысяч. Всего в Молдове к концу 2018 года в обращении находилось 283,91 млн. банкнот на общую сумму в 23,606 млрд. леев против 272,27 млн. на 20,905 млрд. леев год назад.

Что касается монет, то на руках еще свыше 71 млн. достоинством 1 бан (+1 млн.), хотя население их давно в обращении не видело. Больше всего монет – по 10 банов – 250 млн. (почти 30%), а меньше всего – по 50 банов – 45,2 млн. (5,4%). Всего в обращении 833,73 млн. монет на 120,65 млн. леев. Их количество выросло за год на 26 млн. штук.

Также в этом году НБМ впервые выпустил монеты достоинством 1, 2, 5 и 10 леев, всего – 8,39 млн. штук на 10,57 млн. леев. Они призваны заменить аналогичные банкноты 1993-2015 гг. по мере израсходования их запасов.

Что касается памятных банкнот и монет, то первых было выпущено на 9,37 млн. леев исключительно 200-леевыми банкнотами. Памятных и юбилейных монет отчеканено 100 тыс., из серебра и золота, на 6,3 млн. леев.

Стоит отметить, что всего в обращении в РМ свыше 1,126 млрд. купюр и монет на общую сумму 23,753 млрд. леев против 1,08 млрд. штук на 21,036 млрд. леев в 2017 году.