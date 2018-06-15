НБМ санкционировал молдавский коммерческий банк за ряд нарушений

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы принял решение применить предупредительные санкции в отношении коммерческого банка «EuroCreditBank».

Как сообщает пресс-служба НБМ, такое решение было принято в результате тщательного изучения работы банка, в ходе которого был выявлен ряд нарушений Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. А в частности, банк не соблюдал пруденциальные нормы, касающиеся кредитной деятельности, рисков концентрации, классификации активов, а также прозрачность структуры собственности банка и т.д.

Тем не менее, «EuroCreditBank» продолжает работать в обычном режиме и готов предоставлять клиентам свои услуги, в том числе связанные с депозитами, кредитованием и другими расчётными операциями. Руководство банка решение НБМ пока никак не прокомментировало.