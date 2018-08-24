НБМ: банкнота в 500 евро останется в Молдове в ходу и будет подлежать обмену

Национальный банк Молдовы (НБМ) обнародовал уточнение по поводу решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) прекратить производство и выпуск банкнот достоинством 500 евро к концу этого года.

Так, сообщается, что банкнота останется законным платежным средством и после 2018 года, ее обмен будет так же возможен на территории Республики Молдова. Она сможет быть обменяна в обменных пунктах, включая коммерческие банки, и будет использоваться для осуществления платежей в странах еврозоны.

Решение ЕЦБ было принято два года назад, чтобы предотвратить незаконную деятельность, в которой используется банкнота в 500 евро. В то же время, планируется ввести банкноты 100 и 200 евро из серии «Европа». Банкноты от 5 до 200 евро останутся в обращении.

Банкноты серии “Европа” постепенно внедряются в течение нескольких лет в порядке возрастания. Первые четыре банкноты новой серии (5, 10, 20 и 50 евро) были введены в оборот в 2013, 2014, 2015 и 2017 годах соответственно.