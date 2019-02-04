Названы улицы, на которых чаще всего в январе происходили ДТП

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В январе на территории муниципия Кишинев было зарегистрировано 79 ДТП. В их результате 4 человека погибли, 88 получили травмы различной степени тяжести.

Наибольшее количество аварий произошло на Ботанике – 24. В их результате трое погибли, 28 получили травмы. Самыми частыми причинами ДТП стали: превышение скорости, несоблюдение дистанции и езда в нетрезвом виде.

В то же время в январе произошло 51 ДТП с участием пешеходов, в том числе 30 на пешеходном переходе. Двое из них погибли, 51 пострадали. Больше всего аварий с участием пешеходов вновь было зарегистрировано на Ботанике – 15, а наиболее часто пешеходов сбивали на “зебре” на Рышкановке – 10 случаев.

Больше всего аварий в январе произошло в четверг, 22 января. Тогда пострадали 29 человек и двое погибли.

Что касается улиц, то больше всего аварий в январе произошло на Алба-Юлии – 7 ДТП, 1 человек погиб, 7 получили ранения. На втором месте – бульвар Дачия с 6 ДТП, на третьем – Мунчештское шоссе с 3 авариями.