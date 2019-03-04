Названы улицы Кишинева, где чаще всего происходят аварии

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За первые два месяца нового года в столице было зарегистрировано 160 ДТП. В их результате погибли 8 человек, еще 183 получили травмы различной степени тяжести. Информация была представлена на оперативном заседании в примэрии.

По словам замначальника Инспектората полиции Кишинева Сильвиу Мушук, больше всего аварий произошло в столичном секторе Ботаника – 42. В результате ДТП погибли 4 человека, 54 были ранены. Наиболее частыми причинами инцидентов стали превышение скорости, езда в нетрезвом виде и несоблюдение дистанции.

В то же время в этот же период времени произошло 90 аварий с участием пешеходов. 5 человек погибли, 88 получили травмы. Больше всего ДТП с участием пешеходов произошло на Ботанике и на Буюканах.

Число аварий на “зебре” за первые два месяца составило 53, в их результате пострадали 55 человек. Чаще всего ДТП на пешеходном переходе были зарегистрированы на Рышкановке.

Наиболее “аварийными” днями за прошедшие два месяца, согласно отчету, стали четверг и воскресенье. Что касается улиц, то больше всего ДТП – 9 – произошло на Алба-Юлии, где погиб 1 человек и пострадали 9, а также Мирча чел Батрын (7 аварий и 7 пострадавших) и Мунчештское шоссе (4 аварии, 3 погибших и 11 пострадавших).

Для снижения числа ДТП Сильвиу Мушук предложил установить лежачих полицейских на перекрестках, в особенности вблизи учебных заведений, нанести разметку и осветить улицы, в особенности Мунчештское шоссе, где аварии происходили преимущественно ночью.