Названы три версии пожара во Флорештском районе, где серьезно пострадал ребенок

Названы три версии пожара во Флорештском районе, где серьезно пострадал ребенок

Возгорание случилось 27 апреля в селе Сырбешть.

В его ходе ожоги I, II, III степеней на 50%-70% поверхности тела получил 5-летний ребенок. Из районной больницы Флорешт на вертолете его доставили в Кишинев и поместили под наблюдение врачей Института матери и ребенка. Он в очень тяжелом состоянии и подключен к искусственной вентиляции легких.

По словам пресс-секретаря Генинспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, цитируемой ipn.md, на данный момент рассматриваются три версии возникновения пожара: поломка телевизора, открытый огонь или короткое замыкание.

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