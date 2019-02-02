Названы самые популярные имена новорожденных в Молдове за 2018 год

Названы самые популярные имена новорожденных в Молдове за 2018 год

В 2018 году Агентство государственных услуг выдало более 45 тысяч свидетельств о рождении, что приблизительно на 2 000 меньше по сравнению с 2017 годом.

Согласно полученным данным, из общего количества новорожденных 23 000 – мальчики, а девочек приблизительно на 1 тысячу меньше, пишет ipn.md. Самыми популярными именами новорожденных в 2018 году стали Давид и Софья.

В список популярных имён для мальчиков также входят Максим, Александр, Матей и Артём. А девочкам также предпочитают давать имена Дарья, Анастасия, Амелия и Виктория.

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