Названы самые опасные участки дорог в стране, которые будут патрулироваться круглосуточно

Национальный инспекторат патрулирования провел анализ и назвал девять участков дорог в стране, на которых происходят самые серьезные аварии. В связи с так называемыми мини-каникулами было принято решение патрулировать их круглосуточно.

Вот эти участки:

1. Кишинев: бульвар Дачия (от Валя Кручий до Христо-Ботев);

2. Балканское шоссе (от круга на пересечении с Каля Ешилор до Дурлешт – пересечение с Тудор Владимиреску);

3. Мунчештская (от пересечения с Градина Ботаникэ до пересечения с Аэропортулуй);

4. Стрэшень: участок дороги на трассе Кишинев – Унгены от въезда в город Стрэшень в сторону Кэлэраш (включая улицу Штефан чел Маре) до перекрестка к селу Кожушна;

5. Яловены: участок дороги от трассы Кишинев – Хынчешты от въезда в Яловены до въезда в село Бардар;

6. Оргеев: участок дороги, который пересекает село Пересечина;

7. Теленешты: участок дороги от села Сэрэтень до села Захэреука;

8. Чимишлия: участок дороги между селами Бозиень и Валя Пержей;

9. Бельцы: участки дорог по маршруту Каля Ешилор – Дечебал (переулок Донич – Каля Ешилор – Дечебал – до пересечения с улицей Штефан чел Маре).