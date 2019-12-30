Названы самые необычные имена новорожденных в Молдове в 2019 году

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Адомир-Нистор, Ченгиз, Эрос, Гамлет, Лионель, Асена, Ренэсме и Шахеризада – это самые необычные имена, которые наши сограждане дали своим детям в 2019 году. Всего с начала года и до ноября на свет появились более 41 тысячи малышей, что почти на шесть тысяч больше, чем в 2018-м.

С каждым годом список необычных имен, которые родители придумывают для своих чад, расширяется. В нашей стране также есть дети с именами Эрос, Аслан, Азра или Ясномира.

Самыми же распространенными в уходящем году среди мальчиков стали имена: Давид, Матей, Максим, Александр и Богдан. А среди девочек: София, Амелия, Дарья, Анастасия и Мария.