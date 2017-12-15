Названы места парковок на рождественской ярмарке в центре Кишинева

Праздничный базар откроется сегодня, 15 декабря, на улице 31 августа между улицами Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и Александра Пушкина.

В данной связи Национальный инспекторат патрулирования сообщает о местах парковок для машин:

⁃ Ул. Пушкина между 31 августа и Вероника Микле для дипломатического корпуса;

⁃ Ул. Пушкина между 31 августа и Вероника Микле на стороне Национального дворца для приглашённых;

⁃ Ул. Вероника Микле между улицами Пушкина и Влайку Пыркэлаб для участников концерта «Золотая подкова»;

⁃ Ул. Б.Бодони между В.Микле и 31 августа – на тротуаре;

⁃ ПВНС от улицы Б. Бодони до ёлки в три ряда для желающих посетить ярмарку.

Патрульные инспекторы будут обеспечивать безопасность граждан и гостей мероприятия, а также разруливать дорожное движение и перенаправлять автомобили для недопущения заторов. НИП призывает граждан выполнять указания патрульных, соблюдать порядок в общественных местах и переходить улицу только в отведённых для этого местах.

Ранее появились фото, как выглядит улица 31 августа накануне открытия Рождественской ярмарки.