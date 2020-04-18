Названы авиакомпании, которые выполнят чартерные рейсы в период с 20 по 26 апреля. Сколько стоят билеты?

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Орган гражданской авиации сообщает, что были отобраны авиакомпании, которые выполнят чартерные рейсы для граждан Молдовы, находящихся за границей, в период с 20 по 26 апреля.

Таким образом, авиакомпания “Fly One” выполнит чартерные рейсы из Парижа, Милана и Барселоны. А авиакомпания “Air Moldova” доставит граждан Молдовы из Лондона, Ниццы и Москвы (2 рейса). Расписание рейсов будет известно позже.

В соответствии с процедурой, установленной Комиссией по чрезвычайным ситуациям, воспользоваться вышеуказанными рейсами могут граждане Молдовы, включённые в списки ожидания, представленными дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями. Приоритет был отдан семьям с детьми, студентам, находящимся на лечении людям, и гражданам, которые оказались в затруднительной ситуации. Включённые в списки лица заранее получат подробную информацию о покупке билетов.

Список контактных данных дипломатических миссий можно найти здесь.

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