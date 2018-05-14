Названа наиболее часто подделываемая леевая банкнота (ВИДЕО)

Всего в 2017 году Нацинспекторатом расследований было изъято около 4590 банкнот.

Самой привлекательной для фальшивомонетчиков Молдовы является купюра в 100 леев: таковых среди общего числа фальшивок – 90%. На втором месте – банкнота в 20 леев – изъято более 200 штук, а третьем – 200 леев: 113 фальшивок, пишет publika.md.

В большинстве случаев фальшивомонетчики – это выпускники химического факультета. Глава отдела проверки документов Генинспектората полиции Инна Ержанова рассказала, что фальшивые 100-леевые купюры делаются из настоящих 10-леевых, путем химической окраски, стирания картинки с них и далее нанесения изображения 100-левой.

Поддельные купюры сбываются ночью в основном в продуктовых магазинах или на заправках, а днем – на рынках.

Самой же часто встречающейся в Молдове поддельной валютой является евро: в руки правоохранителей попало 23.550 таких банкнот, большинство незаконно ввезены в нашу страну.