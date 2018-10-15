Названа главная причина пищевых отравлений

Причиной 70% пищевых отравлений являются немытые руки, поэтому их мытье является одним из самых эффективных и доступных способов профилактики многочисленных заболеваний, утверждают специалисты в области здравоохранения. Сегодня, в Международный день мытья рук, власти дали старт информационной кампании о важности личной гигиены, сообщает moldpres.md.

Как пишет источник, по данным Национального агентства общественного здоровья, в этом году темой Международного дня мытья рук стала взаимосвязь между мытьем рук и продуктами питания, а девиз этого года: «Чистые руки – рецепт здоровья!». Специалисты считают, что одна треть случаев заболевания диареей связана с плохой гигиеной, которая также является одной из основных причин смертности среди лиц с низким уровнем доходов, а также среди детей в возрасте до пяти лет. Врачи предупреждают, что грязные руки являются основным носителем микробов, которые вызывают многочисленные болезни. По этой причине, рекомендуется мыть руки до и после еды. Также руки нужно мыть после поездок в общественном транспорте, игр с животными и др.

По данным Агентства общественного здоровья, ситуация с острыми желудочно-кишечными расстройствами в Республике Молдова считается неблагополучной. Ежегодно в стране зарегистрировано около 20 тысяч случаев заболеваний, в том числе десятки смертей среди детей в возрасте до пяти лет.