Назван топ стран, в которых чаще всего отдыхают молдаване

В первые три месяца этого года около 28 тысяч граждан Молдовы поехали за границу, приобретя путевки в туристических агентствах, что на 43% больше, чем в аналогичный период 2017 года. Большинство из них – 98% – отправились за рубеж на отдых.

Об этом сообщает Агентство по туризму нашей страны. Топ-3 стран, в которые отправилось больше всего жителей Молдовы, выглядит следующим образом: Египет (33,6%), Румыния (28%) и Болгария (10,6%). Далее следуют Украина (7,6%), Турция (4,3%), Италия (2%), Чехия (1,6%), ОАЭ (1,5%), Австрия (1,1%) и Венгрия (1%).

Стоит отметить, что в то же время около 6 тысяч молдаван предпочли организовать свой отпуск, оставаясь в Молдове.