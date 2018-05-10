Назван топ самых популярных мотоциклов в Молдове

Согласно информации Агентства государственных услуг, среди граждан Молдовы стали набирать популярность как двухколесные транспортные средства с большими цилиндрическими двигателями, так и мотоциклы меньшей мощности.

Статистические данные показывают, что самыми популярными марками мотоциклов с объемом цилиндра более 500 см3 являются: «HONDA», «BMW», «KAWASAKI» и «SUZUKI». А точнее, с начала года было зарегистрировано 24 мотоцикла марки «HONDA», 16 марки «BMW», 13 – «SUZUKI» и 10 – «KAWASAKI». В свою очередь владельцы мотоциклов с объемом двигателя менее 500 см3 выбирают марки «YAMAHA» и «VIPER». Таким образом, в первые месяцы этого года были взяты на учет 127 мотоциклов марки «VIPER» и 25 марки «YAMAHA».

Кроме этого, по данным Государственного регистра транспорта, в настоящее время в Республике Молдова зарегистрировано более 20 700 мотоциклов различных марок и моделей, тогда как в 2016 году таковых насчитывалось 1255, а в прошлом году было зарегистрировано около 1370 мотоциклов.

Регистрация мотоциклов может осуществляться в любом территориальном подразделении Департамента регистрации транспортных средств и квалификации водителей Агентства государственной услуг.