Назван список дорог, ремонт которых стартует в этом году

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Премьер-министр Ион Кику созвал сегодня специальное заседание для рассмотрения программы распределения ресурсов дорожного фонда для национальных дорог общего пользования на 2020 год. Исполняющий обязанности генерального директора Государственной администрации дорог представил инвестиционную программу дорожного фонда, технические подробности и аргументы.

Запланированные общие расходы дорожного фонда составляют 1.718, 8 млн леев. 390,72 млн леев будут направлены на работы по строящимся объектам, в том числе на строительство 19 км дороги Кишинев–Оргеев–Бельцы и участка дороги R34 Хынчешты–Леова–Кагул-Джурджулешты.

508,92 млн пойдут на строительство новых объектов. Это, в том числе, 57 км дороги Бельцы-Крива, 44 км трассы R7-Пэскэуць-Калинешты-Фалешты-R16, 5 км трассы Оргеев–Бравича и другие.

Программа распределения средств будет представлена для утверждения на заседании правительства.

Премьер потребовал от Государственной администрации дорог разработать эффективный механизм надзора за всеми строительными площадками и обеспечить высокое качество работ и используемых материалов, пишет moldpres.md.