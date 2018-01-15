403

Назван самый опасный сектор столицы по итогам 2017 года

Назван самый опасный сектор столицы по итогам 2017 года

Отчет на заседании примэрии представил заместитель главы Управления полиции Кишинева Сильвиу Мушук. 

По его словам, в прошлом году в муниципии Кишинев произошло 10 тысяч 813 преступлений. Больше всего их было на Буюканах – 2334 случая. Далее идут сектора Центр – 2123, Ботаника и Рышкановка – по 1952 и Чеканы – 1928.

За прошедший год в столице было зарегистрировано 27 убийств, все их них были раскрыты. Больше всего убийств – 7 – произошло также на Буюканах. По 5 зарегистрированы на Рышкановке и Ботанике, по 4 – на Чеканах и в Центре.

Также в 2017 году было задокументировано 40 избиений. По этому показателю лидерами являются Ботаника и Рышкановка (по 10 случаев в каждом секторе). Также в Кишиневе произошло 47 изнасилований. Больше всего – 16 случаев – были зарегистрированы на Ботанике.

За этот период времени были зафиксированы также 35 случаев сексуального домогательства, 23 разбойных нападения, 411 грабежей, 3987 краж, в том числе 93 – из квартир, 24 случая угона автомобилей, 544 преступления, связанных с наркотиками. Общая сумма выписанных в 2017 году штрафов составила 38 миллионов леев.

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md