Назван самый опасный сектор столицы по итогам 2017 года

Отчет на заседании примэрии представил заместитель главы Управления полиции Кишинева Сильвиу Мушук.
По его словам, в прошлом году в муниципии Кишинев произошло 10 тысяч 813 преступлений. Больше всего их было на Буюканах – 2334 случая. Далее идут сектора Центр – 2123, Ботаника и Рышкановка – по 1952 и Чеканы – 1928.
За прошедший год в столице было зарегистрировано 27 убийств, все их них были раскрыты. Больше всего убийств – 7 – произошло также на Буюканах. По 5 зарегистрированы на Рышкановке и Ботанике, по 4 – на Чеканах и в Центре.
Также в 2017 году было задокументировано 40 избиений. По этому показателю лидерами являются Ботаника и Рышкановка (по 10 случаев в каждом секторе). Также в Кишиневе произошло 47 изнасилований. Больше всего – 16 случаев – были зарегистрированы на Ботанике.
За этот период времени были зафиксированы также 35 случаев сексуального домогательства, 23 разбойных нападения, 411 грабежей, 3987 краж, в том числе 93 – из квартир, 24 случая угона автомобилей, 544 преступления, связанных с наркотиками. Общая сумма выписанных в 2017 году штрафов составила 38 миллионов леев.