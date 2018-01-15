Назван самый опасный сектор столицы по итогам 2017 года

Отчет на заседании примэрии представил заместитель главы Управления полиции Кишинева Сильвиу Мушук.

По его словам, в прошлом году в муниципии Кишинев произошло 10 тысяч 813 преступлений. Больше всего их было на Буюканах – 2334 случая. Далее идут сектора Центр – 2123, Ботаника и Рышкановка – по 1952 и Чеканы – 1928.

За прошедший год в столице было зарегистрировано 27 убийств, все их них были раскрыты. Больше всего убийств – 7 – произошло также на Буюканах. По 5 зарегистрированы на Рышкановке и Ботанике, по 4 – на Чеканах и в Центре.